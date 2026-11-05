Falsas amenazas de bomba paralizan vuelos en Europa: vuelos desviados y aeropuertos evacuados

Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afecta al menos una docena de vuelos en Europa, provocando desvíos y evacuaciones en Francia, Italia y Bélgica.

Una nueva y coordinada oleada de falsas amenazas de bomba ha afectado al menos una docena de vuelos y aeropuertos en Europa el jueves, generando un caos logístico en múltiples naciones continentales. Los incidentes, registrados en Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Rumanía y Dinamarca, obligaron a activar protocolos de seguridad especiales.

Las alertas provocaron desvíos de aeronaves, evacuaciones masivas de pasajeros, inspecciones exhaustivas de equipajes y el despliegue de equipos especializados en la desactivación de artefactos explosivos. Estos nuevos incidentes ocurren apenas dos días después de otra serie de amenazas similares que también provocó amplios operativos de seguridad en distintos puntos del continente europeo.

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Desvío del avión Dublín-Roma en Francia

El incidente más destacado se produjo con un avión que cubría la ruta internacional entre Dublín y Roma, el cual fue desviado mientras sobrevolaba el espacio aéreo francés tras recibir una alerta de bomba. La aeronave terminó aterrizando en la base aérea de Évreux, una instalación militar ubicada a unos 100 kilómetros al este de París.

El gabinete del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, confirmó oficialmente el incidente y declaró que la aeronave aterrizó sin inconvenientes con 151 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo. Equipos de artificieros debían revisar minuciosamente la aeronave para descartar la presencia de algún artefacto explosivo o material sospechoso.

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Operativos de seguridad en Bulgaria con Ryanair

En Bulgaria, las autoridades también activaron protocolos de seguridad debido a amenazas contra tres vuelos de la aerolínea Ryanair procedentes de Madrid, Londres y Copenhague. Los vuelos con origen en Madrid y Copenhague llegaron a la capital, Sofía, donde fueron trasladados a zonas apartadas del aeropuerto para facilitar las evacuaciones y las inspecciones.

Los pasajeros fueron evacuatorados y los equipos de seguridad inspeccionaron tanto los aviones como sus equipajes de mano y bodega. El vuelo procedente de Londres fue desviado al aeropuerto de Plovdiv, situado a unos 120 kilómetros de Sofía, donde se realizó un operativo de seguridad similar. Las autoridades búlgaras confirmaron posteriormente que no se encontraron explosivos en ninguno de los tres aviones.

Amenazas a Finnair, Wizz Air y Jettime

La aerolínea Finnair informó que dos de sus vuelos recibieron amenazas de bomba, lo que obligó a tomar medidas preventivas inmediatas. Uno de los aviones conectaba Helsinki con Roma y llevaba a bordo 144 pasajeros; la aeronave aterrizó en la capital italiana escoltada por cazas de la Fuerza Aérea y fue inspeccionada por las autoridades locales.

Las autoridades italianas informaron que no se encontraron elementos sospechosos en dicha aeronave. Otro vuelo, que operaba la ruta entre Helsinki y Viena bajo la bandera de la compañía danesa Jettime, aterrizó normalmente en la capital austríaca. Paralelamente, un avión de Wizz Air que cubría la ruta entre Milán Malpensa y Varsovia tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras recibir una amenaza de bomba.

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Alertas en Rumanía, República Checa y Polonia

En Rumanía, el Servicio de Inteligencia informó que la torre de control del aeropuerto de Bucarest recibió una alerta contra un vuelo de Wizz Air procedente de Milán. Esta aeronave transportaba 182 pasajeros y siete tripulantes, quienes fueron desembarcados mientras especialistas en explosivos revisaban la aeronave meticulosamente.

En la República Checa, se registraron amenazas contra cuatro vuelos con destino a Praga. Todos aterrizaron en la capital checa y fueron inspeccionados por la Policía, que informó que no encontró objetos sospechosos. En Bruselas, un avión de la aerolínea polaca LOT aterrizó en el aeropuerto de Zaventem tras recibir una alerta considerada sospechosa, lo que activó medidas adicionales de seguridad.

Cierres de pistas y consecuencias futuras

La nueva ola de alertas también alcanzó a las infraestructuras aeroportuarias terrestres. En Varsovia, una de las pistas del aeropuerto Chopin tuvo que ser cerrada temporalmente después de que otro vuelo de LOT, con destino a París, recibiera una posible amenaza. Las autoridades aplicaron los procedimientos de seguridad habituales, que incluyeron la inspección del avión, los pasajeros y sus equipajes.

Finalmente, la amenaza no fue confirmada y el aeropuerto pudo recuperar su funcionamiento normal. En Copenhague, se registró otra incidencia que fue considerada una falsa alarma, provocando el despliegue de efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas especializados en la desactivación de explosivos. Hasta el momento, las autoridades no informaron del hallazgo de explosivos en ninguno de los vuelos afectados por las alertas de este jueves.