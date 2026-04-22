Falsa Entrega de Paquete Desencadena Violento Asalto en Ituzaingó

Delincuentes se hicieron pasar por mensajeros para ingresar a una vivienda en Villa Udaondo y asaltar a sus ocupantes. La rápida reacción de los vecinos y la policía permitió la detención de tres sospechosos.

Una entrega que resultó ser una trampa desencadenó un violento asalto en una vivienda ubicada en Villa Udaondo, Ituzaingó , provincia de Buenos Aires. El incidente tuvo lugar en la calle Balbín al 4600, donde una joven de 25 años fue víctima de un engaño cuidadosamente planeado.

El asalto comenzó cuando un delincuente se presentó en la puerta de la casa, simulando ser un mensajero con un pedido para la dueña, a quien conocía por su nombre y sabía que estaba esperando un envío. El individuo, con el pretexto de entregar un paquete que contenía globos con forma de corazón y una caja de bombones, logró que la joven abriera la puerta.

En ese momento, tres asaltantes irrumpieron en la vivienda por la fuerza, sometiendo a la víctima y a una amiga que se encontraba en el interior. Los gritos de la joven alertaron a los vecinos, quienes rápidamente llamaron a la policía. La rápida reacción de la comunidad obligó a los delincuentes a interrumpir el robo y huir del lugar, llevándose únicamente un aro de oro.

La policía de Ituzaingó, con el apoyo del Laboratorio de Imágenes del Municipio, inició de inmediato un operativo cerrojo para dar con los responsables. A través del análisis de las cámaras de seguridad, se pudo rastrear la fuga de los asaltantes, quienes utilizaron dos vehículos: un Renault Sandero azul y un Volkswagen Vento.

Durante la persecución, se observó que dos de los ocupantes del Sandero abandonaron el vehículo y se subieron al Vento, lo que sugiere la participación de más individuos en el asalto. La persecución culminó en la intersección de la avenida Rivadavia y Ventura Alegre, donde efectivos policiales lograron interceptar el Volkswagen Vento y detener a tres sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Braian Nahuel Cañete, de 33 años y residente de González Catán; Sergio David Padia, de 24 años; y Alexis David Cardozo, de 23 años, ambos originarios de Morón. Todos los detenidos cuentan con antecedentes penales. El fiscal Lucio Rivero, a cargo de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó, solicitó la detención preventiva de los tres acusados, imputándoles el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.

El juez de Garantías Gustavo Robles avaló la medida solicitada por el fiscal. La investigación continúa en curso, y los investigadores se encuentran analizando los cuatro teléfonos celulares secuestrados durante el operativo con el objetivo de identificar al resto de la banda y esclarecer completamente el hecho. Se busca determinar si los delincuentes habían estado vigilando a la víctima y si este tipo de engaño con falsos mensajeros es una modalidad que han utilizado en otras ocasiones.

La policía recomienda a la población extremar las precauciones al recibir paquetes de personas desconocidas y verificar la identidad del mensajero antes de abrir la puerta. Este incidente pone de manifiesto la creciente sofisticación de los delincuentes y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para proteger a los ciudadanos





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