La justicia laboral determinó que existe un vínculo de dependencia entre una repartidora y PedidosYa, desestimando su condición de monotributista. El juez ordenó el pago de indemnizaciones al verificar el control algorítmico sobre turnos, precios y sanciones de la trabajadora.

La Justicia laboral ha reconocido oficialmente una relación de dependencia entre una repartidora y la empresa PedidosYa, desestimando formalmente la figura contractual de monotributista que la empresa había impuesto. Este fallo judicial constituye un hito relevante en la interpretación de las obligaciones empresariales dentro del sector de la entrega de alimentos, al establecer que la utilización de plataformas digitales no excluye automáticamente la existencia de un vínculo laboral subordinado.

Detalles del Caso y Fundamentos Legales

El juez del caso determinó que la plataforma digital ejercía un control efectivo y detallado sobre múltiples aspectos de la actividad de la trabajadora, elementos que configuraron un vínculo laboral real y sustancial. Se probó que la empresa gestionaba los turnos asignados, fijaba los precios de las entregas y aplicaba sanciones disciplinarias automáticas a través de su sistema. Estos factores demostraron que la relación superaba la mera colaboración independiente, configurando una prestación de servicios con carácter laboral.

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La trabajadora había comenzado a prestar servicios como repartidora de productos gastronómicos para la empresa, momento en el cual fue obligada a inscribirse en el monotributo y a emitir facturas para poder recibir sus pagos. A pesar de que existía documentación escrita, como contratos de locación de servicios y la inscripción impositiva como autónoma, el magistrado consideró que estos instrumentos no reflejaban la realidad fáctica de la organización del trabajo. La estructura impositiva elegida por la empresa para formalizar la relación no alteró la naturaleza jurídica del vínculo descubierto por la autoridad judicial.

Control Algorítmico y Pruebas de Subordinación

Según el expediente judicial, la empresa argumentó inicialmente que la reclamante poseía total autonomía para elegir sus días de trabajo, horarios, zonas de cobertura y la posibilidad de rechazar pedidos sin exclusividad. Sin embargo, el juez analizó la documentación aportada por las propias empresas, la cual mostraba un funcionamiento opuesto a estas afirmaciones. Los contratos internos establecían claramente que la organización centralizada determinaba los lugares de retiro y entrega de los pedidos, con la facultad de pausar la conexión de cualquier repartidora que no respondiera adecuadamente a las confirmaciones del sistema.

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El análisis técnico de las planillas de conexión reveló que, entre octubre de 2023 y octubre de 2024, se registraron conexiones y desconexiones estrictamente supervisadas por la plataforma. El sistema tecnológico registraba automáticamente las ausencias y exigía que fueran justificadas mediante tickets generados exclusivamente dentro de la aplicación. Este mecanismo de validación demostró que la empresa evaluaba constantemente los incumplimientos y podía aplicar limitaciones severas a las conexiones futuras, anulando cualquier presunta libertad de la trabajadora.

Autoría del Juez y Definición de la Empresa

El magistrado, cuyo nombre figura en la sentencia como Candal, sostuvo que la utilización de una aplicación móvil no elimina la posibilidad de que exista subordinación laboral en el entorno digital. Señaló que la asignación automatizada de pedidos, el seguimiento mediante tecnología GPS y el control del cumplimiento de condiciones constituyen el ejercicio de facultades de dirección de la empresa. Estas funciones se realizan de manera algorítmica, pero mantienen su esencia como instrumentos de mando y supervisión empresarial.

Además, el juez consideró que la trabajadora no tenía acceso a los criterios con los que funcionaba el algoritmo ni conocía las razones detrás de las decisiones que afectaban su actividad económica. Esta circunstancia fue valorada como un elemento clave de subordinación, ya que debía cumplir las instrucciones del sistema sin poder intervenir en su configuración ni entender su lógica interna. La opacidad tecnológica reforzó la posición de desventaja y dependencia frente a la estructura empresarial.

Impacto de la Reforma y Responsabilidad Solidaria

Uno de los aspectos centrales del fallo fue el análisis sobre si la nueva reforma laboral resultaba aplicable al expediente. El magistrado aclaró que dicha regulación no podía aplicarse porque la relación laboral se había extinguido antes de la entrada en vigencia de la nueva ley. Por esta razón, la condena se basó en la normativa vigente al momento de los hechos, obligando a la empresa a pagar las indemnizaciones correspondientes por el empleo no registrado durante todo el período analizado.

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El caso también abordó la participación de ambas compañías involucradas, a las que se consideró empleadoras durante todo el período evaluado y se las condenó solidariamente por las deudas laborales. Las compañías habían sostenido que sus vinculaciones correspondían a períodos diferentes, pero los registros mostraron que la trabajadora utilizó la misma cuenta de la aplicación y continuó operando en las mismas zonas sin interrupción significativa. La falta de un contrato formal por parte de la segunda sociedad y la confusión entre las estructuras de ambas entidades impidieron considerar las relaciones como independientes, consolidando la responsabilidad conjunta.