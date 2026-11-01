Fallecimiento de mujer y cuatro niños en Quitilipi investiga Justicia por homicidio

La Justicia investiga el fallecimiento de una mujer de 22 años y cuatro niños menores de cinco años en Quitilipi como supuesto homicidio. Se encontró evidencia de violencia en la escena.

La Justicia de Santiago del Estero abrió una investigación formal para esclarecer los hechos que ocurrieron en la localidad de Quitilipi, donde se confirmaron la muerte de una mujer joven y cuatro niños pequeños. El hallazgo se produjo durante la madrugada del día domingo, cerca de las seis de la mañana, cuando las autoridades fueron notificadas de la presencia de cadáveres en una vivienda precaria.

Hallazgo en vivienda precaria de Quitilipi

El lugar exacto donde se cometieron los crímenes es una casa construida de madera y nylon, ubicada específicamente en la calle Islas Malvinas al número 1200. Esta estructura de materiales ligeros fue el escenario de una tragedia que conmovió a la comunidad local y generó una intensa operación policial y forense.

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Las primeras diligencias indican que la escena fue registrada minuciosamente para recolectar todas las pruebas posibles que permitan reconstruir la línea de tiempo de los eventos. La naturaleza precaria de la vivienda no dificultó la labor de los peritos, quienes pudieron documentar cada detalle de la escena del crimen con precisión técnica.

Evidencias forenses revelan violencia extrema

Los primeros exámenes forenses realizados sobre los cuerpos encontrados dentro de la vivienda arrojaron resultados escalofriantes. Los tres niños, que se encontraban dentro de la casa, presentaban cortes severos en el cuello y quemaduras en diferentes partes de su cuerpo. Estas marcas sugieren un acto de violencia deliberada y despiadada contra los menores.

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Por su parte, la mujer de veintidós años, que también falleció en el lugar, presentaba escoriaciones en la zona lumbar. Estas lesiones son consistentes con una defensa o con la fuerza ejercida durante el altercado que terminó con sus vidas. La combinación de lesiones en todas las víctimas confirma la gravedad de los hechos.

El quinto menor y el sospechoso detenido

Un quinto menor, un bebé de apenas seis meses de edad que es hijo biológico de la mujer y del detenido, fue llevado al hospital local en brazos de su abuela paterna. Lamentablemente, el infante ingresó sin signos vitales, lo que indica que ya había fallecido o estaba en estado de muerte inminente al momento de la llegada al centro de salud.

El principal sospechoso, identificado como el padre de la víctima y del bebé, fue sometido a un examen médico por profesionales de la salud antes de cualquier interrogatorio oficial. Los informes médicos reportaron que el hombre sufría de un cuadro de psicosis aguda, lo cual se suma a otras lesiones físicas encontradas en su cuerpo.

El detenido presentaba marcas de lazo en el cuello y lesiones contusas, además de posibles signos de intoxicación con drogas. Este último punto es crucial para la investigación, ya que podría explicar su estado mental alterado en el momento de los crímenes o su comportamiento posterior. La presencia de intoxicación podría haber sido un factor desencadenante o agravante.

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Pruebas materializadas en la escena

Durante la inspección técnica de la escena, los peritos judiciales lograron asegurar varios objetos que son considerados pruebas clave para el caso. Entre los elementos secuestrados destaca un cuchillo tipo tramontina de veintisiete centros de largo, el cual presentaba manchas de sangre en su superficie.

Además de la arma blanca, se incautaron tres teléfonos celulares, un encendedor y tramos de soga. La soga podría estar relacionada con las marcas de lazo observadas en el cuello del sospechoso o con la forma en que se cometieron los crímenes. Estos elementos serán analizados exhaustivamente en laboratorio para vincularlos definitivamente con las víctimas.

La comunidad de Quitilipi enfrenta el duelo por la pérdida de cinco vidas, cuatro de las cuales son menores de edad. La rapidez con la que la Justicia actuó y la recolección de evidencia forense son esperadas para esclarecer los motivos exactos y la dinámica de los hechos. La investigación continúa activa para determinar responsabilidades legales y procesar al imputado bajo la ley vigente.