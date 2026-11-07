Falleció Sergio Ramírez: Legado del director de contenidos y ganador del Martín Fierro

La TV argentina lamenta la muerte de Sergio Ramírez, referente histórico de la pantalla chica. Con 30 años de carrera, fue clave en éxitos de Pol-ka y fundador de Naya Films y Error 170.

La industria televisiva argentina ha sido sacudida por el fallecimiento de Sergio Ramírez, conocido popularmente como "El Gallego", una figura fundamental que dejó una huella imborrable en la producción de contenidos durante más de tres décadas. Este reconocido director de contenidos, ganador del primer premio Martín Fierro de Orop, ha sido homenajeado por colegas y amigos que reconocen su trayectoria ejemplar en la pantalla chica.

Sergio Ramírez acumuló un impresionante historial de doce estatuillas otorgadas por la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentina (Aptra), consolidándose como una pieza indispensable detrás de los éxitos televisivos más recordados de la última generación. Su capacidad ejecutiva lo llevó a ocupar puestos de máxima responsabilidad en los canales líderes del país, desempeñándose como gerente de programación, director de contenidos para una docena de señales y productor general.

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Colaboración con Adrián Suar y Pol-ka

Adrián Suar mantuvo una estrecha relación profesional con Sergio Ramírez, basándose en conversaciones realizadas en los pasillos de los estudios durante los años 90, cuando ambos profesionales discutían el sueño de fundar su propia productora. Este proyecto, que surgió de la consulta constante con Ramírez, se transformaría poco tiempo después en Pol-ka, una de las productoras más influyentes de la televisión argentina.

La figura de Sergio Ramírez fue central en los cimientos de la producción televisiva de aquella década dorada. Su presencia como profesional de consulta era habitual en los entornos creativos, donde su experiencia y visión estratégica permitieron sentar las bases de la nueva televisión argentina, vinculando a los grandes talentos del sector en proyectos que revolucionarían el mercado.

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Fundador de Naya Films y Error 170

Como fundador y socio-director de productoras independientes, Sergio Ramírez dirigió sus esfuerzos hacia el desarrollo de formatos innovadores y series documentales destinadas tanto a plataformas de streaming como a canales de cable. A través de Naya Films y Error 170, consolidó un legado que trascendió la ficción tradicional, introduciendo nuevos géneros y modelos de producción que ampliaron el horizonte creativo de la televisión.

Su carrera abarcó más de 30 años, durante los cuales trabajó como productor ejecutivo en ciclos históricos e inolvidables. La pérdida de Sergio Ramírez representa no solo la desaparición de un talentoso ejecutivo, sino también el fin de una era en la que su presencia fue sinónimo de calidad, innovación y compromiso con la excelencia en la industria del entretenimiento.