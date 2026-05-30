Falleció Julio Le Parc, pionero del arte óptico y cinético

El artista argentino, uno de los más reconocidos en el mundo, falleció en París a los 97 años debido a un progresivo deterioro de su salud.

Falleció el pionero del arte óptico y cinético Julio Le Parc a los 97 años. El artista argentino, uno de los más reconocidos en el mundo, falleció en París debido a un progresivo deterioro de su salud.

A pesar de su edad, Le Parc seguía trabajando en su última obra, una gran retrospectiva que iba a inaugurar en la Tate de Londres el 11 de junio. La muestra, que incluía dos esferas más en Madrid, también contaba con su propio museo de arte virtual. Le Parc, que se radicó en París en 1958, fue un maestro de la luz, el color, la interacción y el movimiento.

A lo largo de su carrera creó enormes esferas de acero de colores, como la dorada de diez metros de diámetro instalada en el aeropuerto internacional de Ezeiza. También exhibió su obra en el Malba y donó una esfera azul al actual Palacio Libertad en 2016. Le Parc no se consideraba ni fotógrafo ni artista, sino solo un experimentador. Su legado continúa vivo a través de su obra y su influencia en la comunidad artística





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Julio Le Parc Arte Óptico Y Cinético Pionero Del Arte Museo De Arte Virtual Tate De Londres

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sergio Hernández y Julio Lamas, dos DT apasionados: del “en el básquet estamos todos medios locos” a la fórmula para “definir la lista de un Mundial”Ambos prestigiosos entrenadores brindaron una charla en la UBA donde hablaron del presente y futuro del deporte de alto rendimiento

Read more »

A los 98 años murió Julio Le Parc, el maestro de la luz, el color, la interacción y el movimientoPionero del arte óptico y cinético, uno de los artistas argentinos más reconocidos en el mundo falleció en París, donde se radicó en 1958; siempre optimista, proponía rebelarse contra el orden establecido

Read more »

El PSG celebra histórica clasificación con 'Par-Tusa', la cumbia de El DipyEl Paris Saint-Germain sorprendió al mundo durante la Champions League 2020 al festejar una clasificación histórica con 'Par-Tusa', la cumbia de El Dipy, cuando el fútbol europeo atravesaba uno de los contextos más extraños de su historia por la pandemia. La canción se convirtió en la marca registrada del equipo y se asoció con la campaña histórica del conjunto parisino.

Read more »

Murió Julio Le Parc, uno de los artistas argentinos más reconocidos en el mundo y gran precursor del arte cinéticoTenía 97 años.Fue un pionero del arte cinético, prolífico y explorador.Nacido en 1928, Le Parc se mudó a Francia en 1958, donde se estableció. Formó parte de la vibrante escena artística del París de los años sesenta, una época de innovación radical y creatividad sin límites, pero siempre mantuvo fuertes vínculos con América Latina.

Read more »