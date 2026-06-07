El cantante y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota murió tras una larga enfermedad. Su velatorio será público y extenso para que sus seguidores puedan despedirlo, en medio de homenajes espontáneos y un operativo especial en Avellaneda. Su legado incluye frases inspiradas en Borges y la revolución de la música nacional.

El músico Carlos Alberto Solari, conocido como el Indio Solari , falleció este viernes a los 77 años después de padecer Parkinson. Fue miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos, revolucionando la música popular argentina.

Las autoridades informaron que el velatorio podría extenderse "hasta que la gente pueda despedirse", priorizando el respeto al artista, sus seres queridos y sus seguidores. La familia emitió un comunicado pidiendo que "nadie pierda su oportunidad de decirle adiós". Desde la tarde del sábado, los fanáticos comenzaron a reunirse en Avellaneda para la despedida pública, y se detalló el operativo de seguridad y accesos.

En sus memorias, Solari mencionó haber escuchado la frase "el lujo es vulgaridad" de Jorge Luis Borges, aunque no recordaba el contexto exacto. La letra de una canción de 1991 contiene una referencia borgeana: "De esa miel no comen las hormigas / Una tipa rapaz, como te gusta a vos / Esa tipa vino a consolarte". La despedida se organizó tras homenajes espontáneos, y la decisión se comunicó desde la cuenta oficial manejada por sus familiares.

Entre los recuerdos íntimos, se contó la separación de Los Redonditos de Ricota, con detalles como una grabación apresurada y un álbum de Virus que alcanzó masividad, aunque ese último punto parece referirse a otra banda





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