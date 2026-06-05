Falleció el Indio Solari, ícono del rock nacional

La familia del Indio Solari anunció su fallecimiento en un comunicado oficial en Instagram, después de una larga lucha contra la enfermedad de Parkinson.

La familia del Indio Solari emitió un comunicado oficial en su cuenta de Instagram, donde anunció el fallecimiento del músico. El Indio Solari , un ícono del rock nacional , había estado luchando contra la enfermedad de Parkinson desde hace diez años.

La cuidadora del músico lo encontró al borde de una pileta interna y llamó a la policía. La familia del Indio Solari pidió la comprensión de sus fanáticos para atravesar este momento difícil y anunció que se realizará una despedida pública, aunque no especificaron la fecha ni el lugar. En el comunicado, la familia del Indio Solari agradeció a sus fanáticos por su apoyo y les pidió que cuiden sus emociones y escuchen las canciones del músico.

El Indio Solari nació el 17 de enero de 1949 y fue miembro de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El guitarrista Skay Beilinson también emitió un comunicado de condolencia y anunció que suspenderá su show programado para este sábado en Rosario





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