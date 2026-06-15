Falleció el director audiovisual Lucas Vignale en accidente aéreo en Río de Janeiro

El mundo del arte y la música urbana está de luto tras la trágica muerte del director Lucas Vignale en un accidente de helicópteros en Brasil. Figuras como Bizarrap, Trueno, Nicki Nicole y Duki lo despidieron en redes sociales destacando su legado. Vignale, conocido por sus videoclips y proyectos cinematográficos, había trabajado con los máximos referentes de la escena y planeaba nuevos proyectos junto a Gaspi, también víctima del siniestro.

El accidente aéreo ocurrido el pasado domingo en Río de Janeiro ha conmocionado a la comunidad artística argentina e internacional. En el barrio de Recreio dos Bandeirantes, una colisión entre dos helicópteros dejó seis fallecidos, entre ellos el reconocido director audiovisual Lucas Vignale y el joven creador Gaspi .

La noticia se difundió rápidamente a través de las redes sociales, donde amigos y colaboradores expresaron su dolor y rindieron homenaje a la memoria de Vignale, un profesional cuyo trabajo marcó la estética visual de la música urbana latinoamericana en los últimos años. Vignale era una figura central en la realización de videoclips para artistas de renombre. Su colaboración con referentes como Bizarrap, Trueno, Nicki Nicole, Duki y Wos lo convirtió en un referente indiscutible del género.

Su estilo innovador y su capacidad para narrar historias a través de la imagen le valieron el respeto y la admiración de toda la industria. Más allá de los videoclips, en los últimos años había incursionado en el cine, desarrollando proyectos que combinaban ficción y realidad. Uno de sus trabajos más ambiciosos era la película "Puan", escrita junto a Lorenzo Ferro, que ya había comenzado a recorrer festivales internacionales y estaba programada para su estreno comercial en Argentina en octubre.

Las despedidas en redes sociales reflejaron el impacto de su pérdida. El productor y músico Bizarrap compartió una foto junto a Vignale con un mensaje cargado de emoción, destacando su legado artístico y enviando condolencias a sus seres queridos. Trueno y Nicki Nicole también utilizaron sus historias de Instagram para homenajearlo. Nicki Nicole, por ejemplo, publicó una escena del videoclip "No voy a llorar" dirigido por Vignale, agradeciéndole por compartir su talento.

Además, replicó publicaciones sobre el accidente y compartió una imagen de Vignale señalando un arcoíris, acompañada de emojis de corazón e infinito. Estos gestos, aparentemente pequeños, son un testimonio del cariño y la admiración que Vignale inspiraba en quienes lo conocían. El accidente no solo truncó la vida de un talentoso creador, sino también la de Gaspi, otro nombre emergente en la producción audiovisual.

Ambos habían trabajado recientemente juntos en la miniserie "Gaspi visita tu hogar", una propuesta que mezclaba ficción y realidad y que produjo gran expectativa. De hecho, días antes del siniestro, ambos habían conversado públicamente sobre la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos en conjunto, lo que añade un matiz especialmente trágico a la noticia. El cantante estadounidense Oliver Tree completaba la lista de víctimas fatales de este trágico evento.

En conjunto, la partida de Lucas Vignale representa una pérdida irreparable para la cultura argentina y para la escena musical urbana. Su obra, que supo capturar la esencia de una generación, quedará como un legado que seguirá inspirando a creadores y amantes del arte. Las muestras de solidarity en redes sociales, las repeticiones de sus trabajos y los mensajes de artistas de distintos países demuestran la huella profunda que dejó en la industria.

Su familia, amigos y colaboradores reciben ahora el consuelo de una comunidad que reconoce la magnitud de su contribución. Mientras se esperan los detalles oficiales sobre el accidente, el mundo del espectáculo llora la desaparición prematura de un visionario que supo transformar la música en imágenes inolvidables





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