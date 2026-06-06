Falleció Carlos Solari, el Indio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

El músico Carlos Solari murió a los 77 años en su casa de Parque Leloir. La autopsia preliminar indica que falleció en la pileta climatizada de su domicilio. La familia realizará un velatorio íntimo y anunciará el lugar para la despedida pública de los fanáticos.

El reconocido músico y artista Carlos Solari , líder de la emblemática banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció este viernes a la edad de 77 años en su residencia del barrio Parque Leloir, ubicado en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.

La noticia conmocionó a la escena cultural y musical argentina, donde Solari es considerado una figura legendaria por su influencia en el rock nacional. Según informaron fuentes oficiales, el deceso se produjo en la pileta climatizada de su vivienda. La autopsia preliminar, realizada por la Fiscalía de Morón a cargo de Lucio Rivero, reveló que el artista se introdujo en la piscina interior y sufrió un incidente mientras se encontraba en el agua.

Su cuidadora fue quien lo descubrió en el interior de la pileta, y junto con la esposa de Solari, procedieron a sacar el cuerpo y solicitar asistencia médica de emergencia. Los profesionales que llegaron al lugar intentaron maniobras de reanimación, sin embargo, no lograron revertir el fallecimiento. La familia y seres queridos del músico decidieron realizar un velatorio en la intimidad del hogar familiar, sin exposición pública.

El sábado se anunciará a través de las redes oficiales el lugar y la hora para que los fans puedan despedirlo, considerando que muchos seguidores viajan desde largas distancias. Entre las personalidades que se acercaron a la casa durante el velorio íntimo se encuentra Máximo Kirchner, figura política cercana a Solari.

Este gesto refleja el amplio espectro de influencia y el cariño que el artista granjeó a lo largo de su carrera, tanto en el ámbito artístico como en el social. Carlos Solari, conocido como Indio Solari, fue un símbolo de resistencia cultural y de creación artística independiente. Con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, formó una de las bandas más influyentes del rock argentino, con letras críticas y una base de seguidores apasionados.

Tras la disolución del grupo, continuó su carrera solista con proyectos como Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Su muerte no solo deja un vacío en la música, sino también en un sector de la identidad nacional. Aunque la familia pidió privacidad, los fans ya expresan su dolor en redes sociales y se preparan para rendirle un último adiós. Mientras tanto, la investigación fiscal continúa para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento, aunque todo apunta a un accidente en la pileta.

La ciudad de Buenos Aires y el país entero esperan más detalles en los próximos días





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