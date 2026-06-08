Falleció Anthony Head, actor de Buffy la cazavampiros y Ted Lasso, a los 72 años

El actor británico Anthony Head, conocido por su icónico papel como Rupert Giles en Buffy, la cazavampiros y recientemente en Ted Lasso, falleció a los 72 años. Su hija confirmó la noticia y Sarah Michelle Gellar le dedicó un emocionado mensaje.

La noticia del fallecimiento del actor Anthony Head a los 72 años conmocionó a los fanáticos de la cultura pop y especialmente a quienes siguieron su icónica interpretación como Rupert Giles en la serie Buffy, la cazavampiros.

La protagonista de esa clásica serie, Sarah Michelle Gellar, quien en la ficción era la Slayer bajo la tutela de Giles, expresó su dolor personal en redes sociales con un mensaje emotivo que dejó sin palabras a la comunidad de Hollywood. Gellar publicó una foto y escribió: Decile a Giles que lo tengo resuelto y estoy bien. Bueno, no lo tengo resuelto y no estoy bien. Pero sé que tuve mucha más suerte porque te conocía.

Gracias a Daisy y Emily que, refiriéndose a las hijas de Head, compartieron ese recuerdo. Esta manifestación pública subraya la profunda conexión que trasciende la pantalla entre la actriz y su compañero de reparto. En la vida real, más allá de la ficción, Gellar y Head cultivaron una relación cercana durante años, algo que se evidencia en la genuina tristeza que ella muestra.

La partida de Anthony Head cierra el capítulo de una de las figuras paternales más queridas de la televisión moderna. El actor falleció en paz, según confirmó su familia a través de un comunicado. Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre. Fue y siempre será un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su obra tuvieron en tantas personas, señalaron Daisy y Emily Head.

Las hijas destacaron cuánto amaba su trabajo y lo afortunado que se sentía de haber dedicado su vida a la actuación, extendiendo su agradecimiento a compañeros y fans de todos los programas en los que participó. Anthony Head nació en Londres y construyó una carrera notable que abarcó décadas. Su salto a la fama internacional ocurrió en los años noventa cuando se puso en la piel del bibliotecario Rupert Giles, mentor de Buffy Summers, en la exitosa serie juvenil sobrenatural.

Ese personaje, con su mezcla de sabiduría, humor seco y vulnerabilidad, se convirtió en uno de los favoritos de los fans y marcó un antes y un después en su trayectoria, ganándole premios y un sitial en la historia de la televisión. Sin embargo, su versatilidad le permitió transitar por registros muy diversos. Participó en la aclamada comedia británica Little Britain, donde se puso en la piel del primer ministro en el popular programa de sketches.

Luego, en la BBC, interpretó al rey Uther Pendragon en la serie Merlin. Más recientemente, alcanzó nuevo público con su rol como Rupert Mannion, el expropietario del club de fútbol Richmond AFC, en la aclamada Ted Lasso de Apple TV+. Su capacidad para moverse entre géneros, desde el drama sobrenatural hasta la comedia contemporánea, demuestra un talento extenso.

El legado de Anthony Head perdura no solo en los personajes que interpretó, sino también en la huella humanística que dejó en colegas como Sarah Michelle Gellar, quienes hoy lo recuerdan no solo como un gran actor sino como un amigo. Su fallecimiento deja un vacío en la industria, pero su obra seguirá siendo revisitada por nuevas generaciones que descubran la magia de Buffy y la calidad de su interpretación





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