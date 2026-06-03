Falleció Alejandro Castelli, referente del rugby y ejecutivo de Mastellone Hnos., tras una larga lucha contra el cáncer

Alejandro Castelli, destacado jugador de rugby del Hindú Club y gerente de Mastellone Hnos., falleció a los 46 años después de años de enfrentar la enfermedad. Su vida combinó el deporte y la gestión empresarial, dejando un legado de dedicación tanto en la cancha como en la compañía.

Alejandro Castelli falleció a los 46 años tras una larga lucha contra el cáncer . Su muerte generó un profundo impacto tanto en el mundo del rugby como en el sector empresarial argentino.

Castelli, quien era esposo de Lucía y padre de Delfina, Emilia y Gonzalo, había sido una figura destacada del Hindú Club y gerente en Mastellone Hnos. , empresa responsable de la marca La Serenísima. A lo largo de su vida combinó una exitosa trayectoria corporativa con una intensa pasión por el rugby, deporte en el que disputó más de 270 partidos con la primera división de Hindú Club.

Su batalla contra la enfermedad, iniciada en 2020, la enfrentó con gran fortaleza, manteniendo su participación activa en la empresa incluso durante los tratamientos médicos y tras una cirugía en diciembre de 2023. Su partida provocará numerosos homenajes y mensajes de despedida de compañeros, amigos e instituciones que compartieron momentos con él. La comunidad del rugby y el ámbito empresarial lamentan la pérdida de un líder que supo trascender both mundos con su ejemplo de lucha y compromiso





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