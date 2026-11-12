Fallece Ricardo 'Negro' Rodríguez, histórico DT de All Boys y Atlético Tucumán a los 72

El entrenador Ricardo Rodríguez murió a los 72 años en Buenos Aires. Dejó una vasta trayectoria en el fútbol argentino, destacándose en All Boys, Boca Juniors y Atlético Tucumán durante décadas.

Ricardo Rodríguez, reconocido popularmente como el Negro Rodríguez o RRDT, falleció a los 72 años de edad en la ciudad de Buenos Aires. Este histórico director técnico del fútbol de Ascenso construyó una extensa trayectoria profesional de casi tres décadas en los bancos de suplentes, dejando una marca indeleble en numerosas instituciones deportivas.

Legado Deportivo y Trayectoria Histórica

El nombre de Ricardo Rodríguez quedó ligado permanentemente a su paso por el Atlético de Madrid durante la temporada 1975-1976, aunque su carrera de jugador también incluyó formaciones en All Boys, Atlético Bucaramanga de Colombia, Almagro, Banfield y Arsenal de Sarandí, entre otros equipos. Se retiró del juego activo en 1984 vistiendo la camiseta de Estudiantes de Buenos Aires, dando inicio a una nueva etapa profesional desde la dirección técnica.

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Fue precisamente en 1997 cuando comenzó su carrera como director técnico al frente de All Boys, una institución con la que mantuvo una relación especial y simbiótica a lo largo de los años. Rodríguez tuvo tres ciclos distintos al frente del conjunto de Floresta, abarcando los periodos de 1997-1999, 2001-2003 y 2013-2014, consolidándose como una figura central en la historia de la entidad.

Éxitos Clave y Gestión en Clubes Emblemáticos

Uno de los momentos más importantes e inolvidables de su trayectoria técnica ocurrió durante el Torneo Inicial 2013, cuando All Boys consiguió una recordada victoria por 2-0 ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera. Este triunfo sorprendió al conjunto dirigido por Carlos Bianchi y protagonizó una de las grandes alegrías de aquella campaña para los hinchas del equipo de Floresta.

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Su recorrido profesional también incluyó experiencias significativas en Defensa y Justicia, Platense, Atlético Tucumán, Los Andes, Deportivo Laferrere, Talleres de Remedios de Escalada, Racing de Córdoba, Independiente Rivadavia, Boca Unidos y El Porvenir. En Defensa y Justicia tuvo un paso destacado durante la temporada 2011-2012, mientras que su gestión en Atlético Tucumán abarcó desde julio de 2012 hasta noviembre de 2013, con un total de 56 partidos oficiales dirigidos.

Su vínculo con el club Decano trascendió lo estrictamente deportivo, ya que después de aquella experiencia decidió radicarse en Tucumán, provincia a la que permaneció ligado durante varios años. Allí continuó vinculado al fútbol regional con pasos por Central Norte y Juventud Unida de Tafí Viejo, demostrando su compromiso con el desarrollo del deporte en todo el territorio nacional.

Últimos Años y Lamentos Institucionales

Su último trabajo como entrenador fue en El Porvenir, durante 2025, año en el que sus últimos días en el cargo marcaron el fin de una carrera activa extensa. En los últimos tiempos, problemas de salud lo obligaron a regresar a Buenos Aires, después de haberse instalado en Tucumán, cerrando un ciclo vital en la capital argentina.

La muerte de Ricardo Rodríguez deja un vacío profundo en los clubes que dirigió y en una categoría del fútbol argentino que lo tuvo como protagonista durante décadas. El Club Atlético All Boys expresó su profundo pesar por el fallecimiento, recordando que vistió la camiseta de la institución como futbolista entre 1976 y 1978. El Club Atlético Tucumán también lamentó la partida de un técnico muy querido y respetado que dejó una huella especial.

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El Club Atlético Defensores de Belgrano lamentó igualmente el fallecimiento, destacando su figura como padre de su DT de reserva, Heraldo, y reconociéndolo como un entrenador de diferentes clubes. Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos, acompañándolos en este difícil momento. Se fue un hombre del fútbol, de esos que hicieron de cada vestuario y cada cancha una parte de su historia, dejando atrás una disciplina marcada por el esfuerzo colectivo.