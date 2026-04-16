Fallece Mark Mobius, el visionario inversor de mercados emergentes, a los 89 años

El legendario financiero Mark Mobius, pionero en la inversión en mercados emergentes y conocido como el Águila Calva, ha fallecido a los 89 años en Singapur. Su legado se define por su audacia para identificar oportunidades en economías en desarrollo y su filosofía de análisis de campo.

La comunidad financiera lamenta la partida de Mark Mobius , un nombre sinónimo de inversión en mercados emergentes . A la edad de 89 años, el influyente financista falleció este miércoles, según confirmó su portavoz, Kylie Wong, a través de una publicación en su perfil de LinkedIn. La noticia fue posteriormente difundida por Bloomberg, citando a John Ninia, socio de Mobius Investments, quien precisó que su deceso ocurrió en Singapur.

Durante más de tres décadas al servicio de Franklin Templeton Investments, formalmente Franklin Resources, Mobius se erigió como un acérrimo promotor y descubridor de oportunidades de inversión en continentes enteros, abarcando África, Asia, Europa del Este y Latinoamérica. Su distintiva calva perfectamente rasurada, que le valió el apodo de Águila Calva, se convirtió en un sello reconocible entre sus colegas asesores de inversión, simbolizando una mente aguda y una visión clara. Contratado en 1987 por el visionario John Templeton, un pionero en movilizar inversores estadounidenses hacia empresas en el extranjero, Mobius desempeñó un papel crucial en la fundación de uno de los primeros fondos de inversión específicamente diseñados para mercados emergentes de rápido crecimiento, sentando las bases para estrategias de inversión que hoy son habituales. La presencia de Mobius en Argentina a finales del año pasado no pasó desapercibida. Durante sus visitas a clientes y analistas del mercado local, compartió sus perspectivas sobre la dirección de la administración de Javier Milei. Si bien expresó una opinión favorable sobre el rumbo de las políticas económicas, también manifestó un cierto escepticismo respecto a la probabilidad de éxito, una dualidad que a menudo caracterizaba su análisis. Mobius lideró el Templeton Emerging Markets Group hasta 2016 y fue gestor principal de su emblemático fondo, el Templeton Emerging Markets Investment Trust, hasta 2015. Su retiro oficial se produjo en enero de 2018, pero su influencia perduró. Bajo su gestión, el fondo cerrado acumuló una rentabilidad media anual del 13,4% desde 1989. Al comparar su desempeño con el índice MSCI Emerging Markets, introducido en 2001, el fondo Templeton superó consistentemente a este referente, obteniendo una ventaja promedio anual del 1,9%, según datos de Morningstar. La vida de Mobius fue un testimonio de dedicación y un ritmo de viaje incesante. Con una base parcial en Singapur, pasaba entre 250 y 300 días al año a bordo de su jet privado Gulfstream IV, emprendiendo expediciones a fábricas y distribuidores en los rincones más remotos del planeta. Su método infalible era el análisis de campo, prefiriendo ver con sus propios ojos las operaciones y el potencial de las empresas, convencido de que la observación directa era la clave para desentrañar las verdaderas oportunidades, y que incluso los errores podían ser reveladores si se sabían interpretar las señales. Sus predicciones se cumplieron en múltiples ocasiones; anticipó correctamente el inicio del mercado alcista que comenzó en 2009, supo capitalizar las oportunidades durante la crisis financiera asiática tras la devaluación del baht tailandés en 1997 y adquirió acciones rusas en medio de una tormenta de pánico en 1998. Además, fue uno de los primeros inversores institucionales en reconocer el potencial de África como un mercado fronterizo prometedor, fundando el Templeton Africa Fund en 2012. Su filosofía se resumía en su propia cita de 2015: Salir a la calle y comprobar las cosas por uno mismo. Prefiero ver con mis propios ojos lo que ocurre en una empresa o un país. Las mentiras pueden ser tan reveladoras como la verdad, si uno sabe reconocer las señales. En las últimas semanas, Mobius continuó compartiendo su perspicacia a través de su columna en Substack, donde reflexionó sobre temas de actualidad como la guerra en Irán y su repercusión en los mercados bursátiles, demostrando su compromiso continuo con el análisis financiero hasta sus últimos días. El nombre completo del difunto era Joseph Bernhard Mark Mobius, nacido el 17 de agosto de 1936 en Bellmore, Long Island, Nueva York. Su herencia familiar era una rica amalgama cultural: su padre, Paul Mobius, era un chef y panadero de origen alemán, mientras que su madre, María Luisa Colón, era puertorriqueña. Creció en un hogar bilingüe y bicultural, junto a sus hermanos Hans y Paul, donde el alemán y el español se hablaban de forma cotidiana. Su camino académico fue igualmente diverso. En 1955, una beca le permitió estudiar artes dramáticas en la Universidad de Boston, y para financiar sus estudios, trabajó como pianista en un club nocturno. Obtuvo una licenciatura en bellas artes y una maestría en comunicación. Una beca posterior lo llevó a Kioto, Japón, para estudiar su cultura e idioma, un periodo que despertó en él un profundo deseo de vivir y trabajar en Asia. Tras completar un doctorado en ciencias políticas y economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1964, Mobius inició su carrera profesional en International Research Associates. Durante un año en Tailandia y otro en Corea, se dedicó a realizar encuestas y estudios de mercado, una experiencia que sentó las bases de su comprensión de las economías asiáticas. Finalmente, estableció su residencia en Hong Kong, donde fundó su propia consultora de investigación industrial. Un proyecto específico, un informe sobre el mercado bursátil de Hong Kong, marcó su entrada definitiva en el mundo del análisis de valores. Fue en esta época cuando adoptó su característico peinado estilo Yul Brynner, una anécdota que él mismo relata en sus memorias de 1997. El incidente ocurrió tras un incendio en su apartamento que dañó su cabello, lo que lo llevó a afeitarse la cabeza por completo. El año de su incorporación a Templeton, 1987, fue particularmente desafiante, ya que su fondo experimentó una pérdida de un tercio de su valor en el desplome bursátil de octubre. Ante esta adversidad, Mobius demostró su resiliencia y visión estratégica al diversificar agresivamente sus inversiones hacia mercados como Argentina, México, Indonesia y Rusia, buscando nuevas oportunidades de crecimiento. A lo largo de su prolífica carrera, Mobius fue autor de más de una docena de libros sobre inversión y economía, incluyendo títulos influyentes como *The Investor’s Guide to Emerging Markets* (1994) y *Pasaporte a las ganancias* (1999). Compartió sabiduría a través de reglas y aforismos memorables, como: Si ves la luz al final del túnel, es demasiado tarde para comprar. En reconocimiento a su experiencia y liderazgo, en 1999 fue designado miembro del Foro Global de Gobierno Corporativo del Banco Mundial, donde co-presidió un grupo de trabajo enfocado en la responsabilidad de los inversores. Mobius, quien nunca se casó, reflexionó en su libro *Passport to Profits* sobre su estilo de vida de "nómada a tiempo completo", describiéndolo como una condición que conllevaba tanto costes como beneficios: una especie en peligro de extinción que siempre he admirado por su feroz independencia, su negativa a acatar las normas convencionales y su desesperado deseo de libertad





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