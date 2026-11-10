Fallece Marcos Camino, leyenda del acordeón santafesino a los 76 años

La comunidad musical lamenta la muerte de Marcos Camino, ícono del folklore santafesino, quien fue hallado sin vida en su estudio. Autoridades investigan si fue suicidio.

El histórico músico Marcos Camino falleció este martes a los 76 años. Las autoridades confirmaron que el cuerpo fue encontrado sin vida durante las primeras horas de la tarde dentro de su estudio de ensayo y grabación.

Investigación preliminar apunta a suicidio

Los peritajes realizados en la escena del hecho indican que las fuerzas de seguridad trabajan bajo la hipótesis de un presunto suicidio. Esta conclusión preliminar se basa en las condiciones encontradas al momento del descubrimiento del artista en su espacio laboral.

Also read Fallece el fundador del Grupo Simone a los 82 años en Brandsen

Carrera transformadora del ritmo tropical

Marcos Camino asumió el mando del acordeón y los arreglos musicales para transformar el ritmo tropical de Santa Fe en un fenómeno transversal. Su trabajo trascendió fronteras de clases sociales y geografías, consolidando una identidad cultural única en toda Latinoamérica.

La trayectoria del artista alcanzó su punto culminante de convocatoria en hitos históricos como el show del Estadio General Pablo Rojas antes de la final de la Copa Sudamericana 2019. Además, realizó colaboraciones orquestadas con la Filarmónica de Santa Fe, elevando el estatus del género popular.

Advertisement

Retiro forzado por motivos de salud

A comienzos de 2026, por razones de salud y edad, Marcos Camino había anunciado oficialmente su retiro de los escenarios. Cedió el puesto de acordeonista en las actuaciones en vivo, pero se mantuvo como referente indiscutido del ensamble musical hasta el final.

Luto nacional en el ámbito artístico

La noticia de su deceso generó una rápida conmoción en las redes sociales y en el ámbito artístico de todo el país. Diversas personalidades de la cultura, la política y el deporte manifestaron sus condolencias a la familia y allegados del artista.

Estas figuras despidieron al hombre que llevó el acordeón santafesino a lo más alto de la música popular. El legado de Marcos Camino perdurará como pilar fundamental de la identidad sonora de la región.