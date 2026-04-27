Fallece Lucas Herrera de Hechizo Tropical tras descompensarse en Mar del Plata

El integrante de la banda de cumbia Hechizo Tropical, Lucas Herrera, murió a los 31 años después de sentirse mal tras un show en Mar del Plata. Se investigan las causas de su fallecimiento, con hipótesis iniciales de un paro cardíaco.

La música argentina se encuentra de luto tras el inesperado fallecimiento de Lucas Herrera , miembro del popular grupo de cumbia guaracha y chamamé Hechizo Tropical .

El trágico suceso ocurrió este fin de semana, después de que Herrera se descompensara tras una presentación en Mar del Plata. El artista, conocido cariñosamente como 'Capi' por sus compañeros de banda, tenía tan solo 31 años. Según los primeros informes, Lucas fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos en la madrugada del domingo, donde lamentablemente los médicos confirmaron su deceso.

La noticia ha conmocionado a la comunidad musical y a los seguidores de Hechizo Tropical, quienes han expresado su profundo dolor y solidaridad a través de las redes sociales. Lucas Herrera no era instrumentista dentro de la banda, sino que desempeñaba un rol crucial en la creación de la atmósfera visual de los espectáculos y videos de Hechizo Tropical, siendo responsable de las animaciones visuales.

Su talento y dedicación eran altamente valorados por sus compañeros, quienes lo describen como una persona alegre y comprometida con el grupo. Hechizo Tropical se había presentado el sábado 25 de abril en Viva Juliana, un reconocido boliche de Mar del Plata ubicado en Avenida Champagnat 79, como parte de una noche que también incluía a Marea Guarachera, Dani El Símbolo y La base de la guaracha.

Sin embargo, la alegría del evento se vio abruptamente interrumpida por la noticia del fallecimiento de Lucas, lo que llevó a la organización a cancelar el resto de la jornada en señal de respeto. El comunicado oficial publicado en la cuenta de Instagram del boliche expresaba el profundo pesar por la pérdida y la decisión de suspender el evento en memoria de Lucas.

La banda también se pronunció a través de sus redes sociales, comunicando el deceso de su compañero y agradeciendo el apoyo recibido. Las primeras hipótesis sobre la causa de la muerte de Lucas Herrera apuntan a una posible convulsión seguida de un paro cardíaco, según informaron medios locales.

Testigos presenciales relataron que Lucas se descompensó dentro del establecimiento y, ante la demora en la llegada de una ambulancia, fue trasladado en un vehículo particular al hospital, donde ingresó sin signos vitales. Si bien se especula sobre posibles antecedentes coronarios, se aguardan los resultados de la autopsia para confirmar las causas exactas del fallecimiento.

La banda y la familia de Lucas han recibido una gran cantidad de mensajes de condolencias y muestras de apoyo, y se ha organizado una colecta para ayudar a cubrir los gastos de las ceremonias fúnebres. Los restos de Lucas Herrera serán velados desde las 16:00 horas de este lunes en la sala velatoria ubicada en Arturo Alió 2297, y al mediodía del martes serán trasladados al cementerio para su última despedida.

La partida de Lucas Herrera deja un vacío irreparable en la música argentina y en el corazón de sus seres queridos y seguidores. Su legado como artista y persona perdurará en la memoria de quienes lo conocieron y disfrutaron de su trabajo





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