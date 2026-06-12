Fallece la princesa tailandesa Bajrakitiyabha, popular defensora de los derechos de la mujer, tras tres años en coma

La princesa Bajrakitiyabha, hija del rey Maha Vajiralongkorn, murió a los 45 años después de una enfermedad repentina que la mantuvo en coma por más de tres años. Su fallecimiento genera incertidumbre en la sucesión real y deja un gran vacío en la sociedad tailandesa, donde era muy querida por su labor en defensa de las mujeres y la reforma penal.

La princesa Bajrakitiyabha Nalini, conocida cariñosamente como la princesa Bha, ha fallecido a los 45 años después de más de tres años en coma debido a una enfermedad repentina.

Su partida ha dejado un profundo vacío en el corazón del pueblo tailandés y ha.generate una gran incertidumbre sobre el futuro de la sucesión en la monarquía del país. La princesa, hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn, era una de las figuras reales más populares y respetadas, reconocida por su intenso trabajo en defensa de los derechos de la mujer y su compromiso con la reforma penal, especialmente para proteger a las mujeres vulnerables que terminan en prisión.

Nacida en Estados Unidos el 7 de diciembre de 1978, su formación académica fue sólida, con estudios en derecho que la llevaron a trabajar en la misión tailandesa ante las Naciones Unidas en Nueva York y posteriormente en las oficinas del Fiscal General en Bangkok. Su experiencia la vinculó estrechamente con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), organización para la que se desempeñó como Embajadora para el Estado de Derecho en el Sudeste Asiático.

Desde esa plataforma, abogó activamente por reformas en un sistema judicial que a menudo impone penas severas por cargos relativamente menores de posesión de drogas, un tema sensible en Tailandia, que tiene uno de los mayores números de reclusas del mundo. Además de su labor legal, la princesa Bajrakitiyabha era una entusiasta del deporte y destacaba en lo ceremonial, cualidades que, sumadas a su carisma, la convirtieron en un puente entre la tradición monárquica y las demandas sociales contemporáneas.

Su popularidad era tan significativa que se perfilaba como la figura más prometedora para convertirse en reina o en regente, especialmente para ayudar al príncipe Dipangkorn, su hermano menor. Formaba parte del círculo más íntimo de su padre desde que este ascendió al trono en 2016 tras la muerte del rey Bhumibol.

El comunicado del Palacio Real, emitido el viernes por la mañana, confirmó su fallecimiento a las 19:48 (hora local) del jueves, detallando que el equipo médico le había proporcionado la atención más cercana e intensiva posible, pero que su estado había seguido deteriorándose progresivamente. Su muerte no solo ha significado una pérdida emocional collective para la nación, sino que también ha imposibilitado cualquier tipo de claridad o respuesta inmediata sobre la cuestión de la sucesión real, dejando un futuro institucional en el aire.

La princesa Bha será recordada como una defensora incansable de la justicia social y un símbolo de renovación dentro de la realeza tailandesa





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