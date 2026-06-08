Fallece la actriz argentina María Rosa Fugazot, un adiós marcado por el dolor

La destacada actriz argentina de teatro, cine y televisión, María Rosa Fugazot, falleció en su departamento de Palermo a los 81 años. Su muerte fue confirmida tras un llamado de emergencia. La noticia conmocionó al ambiente artístico, especialmente por el contexto del reciente fallecimiento de su único hijo, René Bertrand, hace un año. Figuras como Moria Casán, quien trabajó con ella, manifestaron su dolor y recordaron su calidad humana y profesional. La Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 12 investiga las circunstancias del deceso.

La actuación argentina está de luto tras conocerse el fallecimiento de una de sus figuras más queridas y respetadas: María Rosa Fugazot , quien murió a los 81 años en su departamento del barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia, que surgió en la mañana del lunes, provocó inmediata consternación en el ambiente del arte, la cultura y el espectáculo nacional. La muerte de la actriz, que contaba con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, fue confirmida por fuentes policiales y judiciales que se hicieron presentes en el lugar.

Según informaron desde la Policía de la Ciudad, oficiales se constituyeron en un edificio de la calle Güemes al 4700 luego de un llamado alertando sobre una persona descompensada. Al lugar también acudió una ambulancia del SAME (Servicio de Atención Médica de Emergencia). Al ingresar a la vivienda, los efectivos constataron que Fugazot ya no tenía signos vitales.

La intervención judicial está a cargo de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 12, bajo la dirección del fiscal Martín Parrando y la secretaría de Leandro Alonso, que dispuso las primeras actuaciones para averiguar los causales de muerte. El deceso de María Rosa Fugazot adquiere una dimensión particularmente trágica al recordar que hace menos de un año, en septiembre de 2023, ella había sufrido la pérdida de su único hijo, René Bertrand, también actor y director.

La obra de teatro "APPstinencia", una de las últimas en las que participó Fugazot, estuvo dedicada a la memoria de su hijo. Ese contexto de profundo dolor personal fue remarcado por sus colegas al despedirla. Una de las reacciones más públicas y emotivas vino de parte de la conductora y actriz Moria Casán. En la mañana del lunes, durante la grabación de su programa, Casán interrumpió la emisión para dar la noticia.

Con la voz quebrada y visiblemente afectada, Moria declaró: "Tengo que dar una noticia tristísima. Acabo de enterarme de la muerte de la querida María Rosa Fugazot". Casán, que compartió elenco con Fugazot en la obra "Sorpresas" y en otros proyectos, la elogió como "una actriz espectacular, una buena compañera". También se refirió al dolor por la muerte de su hijo: "Hacía un año que había sufrido la muerte de su hijo, de René.

¿Qué puede decir una mamá que pierde a su hijo? Terrible, un dolor que me parece que no lo ha podido superar". Casán añadió que siempre mantuvo contacto con ella tras la pérdida de René.

"Siempre me estaba comunicando con ella", dijo, antes de concluir con lágrimas: "Solamente recordarla con mucho amor, con mucho respeto, una persona hermosa de bien, buena gente. Triste estoy. Soy humana aunque no parezca". María Rosa Fugazot era considerada una referente de la escena teatral argentina, con una carrera que abarcaba décadas y que incluía participaciones en cine y televisión.

Su partida deja un vacío en la cultura local y enluta a una generación que la vio brillar en los escenarios. La investigación judicial determinará las circunstancias exactas de su fallecimiento, aunque las primeras informaciones apuntan a causas naturales, posiblemente vinculadas a su avanzada edad y al deterioro de su salud en el último tiempo. Su legado, sin embargo, permanecerá en la memoria de sus colegas y del público que la siguió a lo largo de su prolífica carrera





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