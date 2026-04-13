Fallece Julio Ricardo, una leyenda del periodismo deportivo argentino

El mundo del periodismo deportivo argentino lamenta la muerte de Julio Ricardo López Batista, una figura icónica con una carrera de más de seis décadas en radio y televisión. Su legado de sobriedad, respeto y profesionalismo perdurará.

A los 87 años, el periodismo deportivo argentino lamenta la pérdida de Julio Ricardo López Batista, una figura emblemática que dejó una huella imborrable en la radio y la televisión . Conocido simplemente como Julio Ricardo , este periodista de renombre dedicó más de seis décadas a informar y analizar el deporte, convirtiéndose en un referente indiscutido por su sobriedad, su impecable manejo del idioma y su profundo respeto por los protagonistas. Su partida marca el fin de una era, pero su legado perdurará en la memoria de quienes valoran la ética, la profesionalidad y la pasión por el deporte.

Nacido el 13 de enero de 1939 en Buenos Aires, Julio Ricardo heredó el amor por el periodismo deportivo de su padre, José López Pájaro, fundador del Círculo de Periodistas Deportivos de la Argentina. Desde temprana edad, demostró un talento innato para la comunicación, forjando una carrera que lo llevó a ser una voz inconfundible en el ámbito deportivo. Su formación como maestro, egresado del Normal Mariano Acosta, le proporcionó las herramientas para transmitir conocimiento y valores a través de sus relatos. Su paso por programas icónicos como Polémica en el Fútbol, Tribuna Caliente, Todos los Goles, Deportes 13, ATC Deportes, Fútbol por TV y Los Grandes del Deporte, lo consolidaron como un comunicador versátil y respetado.

En 2021, su participación en la TVP conmemorando el 70° aniversario de la señal fue un testimonio de su vigencia y compromiso con la profesión. Su último gran reconocimiento institucional, recibido en noviembre de 2024, fue un homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo, donde reafirmó su creencia en el poder del deporte para unir a las personas y promover la paz.

La trayectoria de Julio Ricardo estuvo marcada por su firme compromiso con la ética y el respeto. Su postura política, aunque presente, siempre se mantuvo en un segundo plano, priorizando la objetividad y la pluralidad en sus comentarios. Su filosofía, centrada en el valor educativo del deporte y en la importancia de tratar al adversario con respeto, resonó en sus colegas y en la audiencia. Julio Ricardo fue galardonado con el Premio Konex, entre otros reconocimientos, validando su excepcional contribución al periodismo y al deporte. Su memoria será honrada por su profesionalismo y su legado, que continúa inspirando a nuevas generaciones de periodistas deportivos. Su narrativa del fallecimiento de Juan Gálvez es un claro ejemplo de su entrega y profesionalismo. Su partida representa una pérdida irreparable para el periodismo deportivo, pero su legado perdurará para siempre en la memoria colectiva.





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