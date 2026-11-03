Fallece Jesús de Miguel tras golpe fatal: Luto en Tenerife y condolencias de Messi

Confirmada la muerte de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, tras un accidente durante un partido contra el Andorra. Messi y Piqué expresan su pesar por la trágica pérdida.

El futbolista Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, ha fallecido en la mañana del martes 3 de noviembre de 2026 a las 8:00 horas. Su muerte se confirma tras ser trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde empeoró neurológicamente después de recibir un impacto violento durante un encuentro de la liga.

El accidente del 98 minutos contra el Andorra

La tragedia ocurrió en el minuto 98 del partido disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro enfrentaba al CD Tenerife contra el Andorra FC, con el marcador empatado a dos goles. En este instante decisivo, Jesús Owono, arquero del equipo visitante, salió con gran velocidad para disputar una pelota aérea.

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Owono impactó directamente con su rodilla en el pecho de De Miguel, situándose casi en la mitad del campo. Este golpe brutal provocó que el delantero sufriera un paro cardiorrespiratorio inmediato. Los servicios médicos del estadio dedicaron más de cinco minutos a realizar maniobras de reanimación sobre el césped mientras los aficionados observaban en silencio y consternación.

Confirmación oficial y reacción inmediata

El CD Tenerife emitió un comunicado oficial con un tono de profundo dolor, indicando que la noticia se dio a conocer ese mismo martes. El club expresó su incredulidad ante el desenlace, destacando que no existen palabras de consuelo capaces de mitigar la tristeza por la pérdida de uno de sus jugadores. La directiva afirmó estar junto a la desolada familia del deportista y al resto de la afición tinerfeña.

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Ante la gravedad de la situación, el equipo médico intentó estabilizar al futbolista in situ antes de evacuarlo con urgencia. Sin embargo, el parte médico inicial confirmó que De Miguel había presentado un deterioro neurológico progresivo. Esta complicación llevó al triste desenlace que ahora luto el mundo del fútbol español.

Lionel Messi rinde homenaje al colega

La estrella argentina Lionel Messi, quien juega en el Inter Miami y mantiene vínculos históricos con España a través de su paso por el FC Barcelona, publicó un mensaje en sus redes sociales. Con más de 517 millones de seguidores en Instagram, Messi no utilizó palabras superfluas para expresar su luto.

Su publicación fue breve pero contundente: 'No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y amigos. Que en paz descanse'. Este gesto destaca la dimensión global del impacto de esta tragedia, conectando a una de las figuras deportivas más grandes del planeta con el dolor de una comunidad local específica.

Posiciones y apoyo del entorno futbolístico

Gerard Piqué, presidente del Andorra FC, también mostró su arrepentimiento y solidaridad. Piqué declaró que siente la pérdida con toda su alma, reafirmando la empatía en un momento de crisis para ambos clubes. Aunque Owono regresó al campo posteriormente para interesarse por el estado de su rival, el incidente dejó una cicatriz emocional en todo el estadio.

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La familia de Jesús de Miguel ha agradecido las múltiples muestras de apoyo recibidas. Al mismo tiempo, han solicitado máximo respeto a su privacidad en estos momentos extremadamente difíciles. El duelo se extiende más allá del terreno de juego, afectando a compañeros, amigos y a todo el colectivo deportivo ligado a la isla de Tenerife.