Fallece Jesús de Miguel tras golpe en el partido Tenerife-Andorra

El CD Tenerife confirmó la muerte de Jesús de Miguel Alameda a las 8:00 horas del 3 de noviembre de 2026, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por impacto con Jesús Owono.

El Club Deportivo Tenerife ha comunicado oficialmente el fallecimiento de su futbolista Jesús de Miguel Alameda. La noticia se hizo pública este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas.

El delantero se encontraba internado en estado muy grave desde que sufrió un brutal impacto durante el encuentro disputado entre el Tenerife y el Andorra. El club canario describió la situación como una tragedia sin precedentes para la institución y sus aficionados.

Also read Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras chocar contra el arquero de otro equipo

Mecanismo del accidente fatal

La causa directa del fallecimiento fue un choque violento ocurrido en el minuto 98 del partido. En ese momento, el marcador estaba igualado a dos goles por lado, lo que significaba que el Tenerife buscaba la victoria final.

Jesús Owono, arquero del Andorra, salió a toda velocidad para disputar una pelota aérea. Su rodilla impactó directamente sobre el pecho de De Miguel, casi en mitad del campo de juego. Este contacto extremo desencadenó una respuesta fisiológica inmediata.

Advertisement

Los profesionales médicos atendieron al futbolista sobre el césped del estadio Heliodoro Rodríguez López durante más de cinco minutos. Según reportes locales, De Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el golpe inicial.

Posiciones y reacción institucional

El CD Tenerife emitió un comunicado oficial expresando su dolor profundo. El texto indicaba que estaban rotos de dolor y con un nudo en la garganta, sin poder creer que esto sea verdad. La institución destacó la tristeza repleta que sentían ante este cruel desenlace.

Aunque el propio Owono regresó posteriormente al campo para interesarse por el estado de su rival, el incidente dejó secuelas graves. El delantero fue evacuado inmediatamente del estadio hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En un primer parte médico, el club informó que De Miguel había empeorado neurológicamente. Esta evolución negativa llevó a la confirmación final de su muerte pocas horas después del incidente deportivo.

Advertisement

Impacto real y próximos pasos

La familia de Jesús de Miguel agradece todas las muestras de apoyo recibidas hasta el momento. Simultáneamente, solicita máximo respeto a su privacidad en estos terribles momentos de duelo familiar.

El mensaje oficial también incluyó un pésame sincero enviado a todos los compañeros, amigos y al personal del CD Tenerife. Se pidió a la afición que llorara junto a la familia en este proceso de despedida.

Las autoridades sanitarias y deportivas analizarán el incidente para determinar protocolos futuros. La comunidad deportiva española espera cerrar este ciclo de luto con la debida dignidad institucional.