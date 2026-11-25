La campeona mundial de apnea Jeanine Grasmeijer falleció el 16 de noviembre. Su familia anuncia su muerte tras una carrera destacada con récords en los Países Bajos.

La familia de Jeanine Grasmeijer anunció tristemente el fallecimiento de la destacada especialista en apnea. La deportista neerlandesa perdió la vida el 16 de noviembre de 2026, a la edad de 33 años. Su deceso ha generado un profundo pesar en la comunidad internacional del buceo libre.

Récords Mundiales de Apnea y Profundidad Extrema

Jeanine Grasmeijer logró alcanzar dos récords mundiales durante su brillante trayectoria deportiva. Demostró un control físico y mental excepcional al descender hasta los 92 metros de profundidad sin utilizar ningún tipo de equipo de respiración. Esta hazaña técnica refleja el dominio absoluto que poseía sobre su disciplina.

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Además de sus marcas en apnea en profundidad, Grasmeijer estableció un récord nacional para los Países Bajos en la categoría de apnea dinámica. Navegó 178 metros sumergida utilizando únicamente una monoaleta. Estos logros consolidaron su estatus como una de las figuras más respetadas y exitosas en su especialidad acuática.

Trayectoria Académica y Títulos en el Campeonato Mundial

La atleta combinó su carrera deportiva de élite con estudios superiores en medicina. Cursó la carrera de Medicina en la Universidad de Maastricht, demostrando versatilidad y disciplina fuera de las aguas. Su dedicación académica fue paralela a sus éxitos en competencias internacionales reconocidas por organismos oficiales.

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En 2015, Grasmeijer obtuvo el título en el Campeonato Mundial organizado por la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea. El evento se llevó a cabo en Limassol, Chipre, donde compitió contra las mejores atletas del planeta. Su victoria en este campeonato mundial fue un punto alto en su historial de victorias.

Legado, Formación y Ceremonia de Despedida

Más allá de sus récords internacionales, su contribución al deporte continuó tras dejar las competencias. Grasmeijer siguió ligada al buceo libre como instructora profesional. Transmitió su amplia experiencia a nuevos atletas, formando a la próxima generación de buzos libres con paciencia y conocimiento técnico.

Su familia describe a Jeanine Irina Grasmeijer como una mujer cariñosa, alegre, emprendedora y fuerte. Ningún desafío era demasiado grande para ella, y cuando se proponía una meta, la perseguía con determinación absoluta. Estos rasgos de personalidad fueron clave en su éxito y en la admiración que generó entre sus colegas.

El último adiós a Jeanine Grasmeijer se realizará este miércoles 25 de noviembre. La ceremonia de despedida tendrá lugar en los Países Bajos, país de origen de la campeona. Este evento reunirá a seguidores, allegados y compañeros que recordarán su paso por la élite internacional del deporte acuático.