Murió Frederike Pon, de 67 años, accionista de Salentein Company que continuó el legado de su padre Mijndert Pon en el Valle de Uco, Mendoza.

Frederike Pon ha fallecido a los 67 años, dejando un legado significativo en la industria vitivinícola argentina. Ella era accionista de Salentein Company y una figura central en la familia fundadora que ha impulsado el desarrollo de Mendoza. Su muerte marca el fin de una era para la familia Pon, de origen holandés, reconocida como una de las grandes fuerzas impulsoras del vino de alta gama y del enoturismo en la región del Valle de Uco.

Continuidad del legado familiar fundacional

La familia Pon estableció las bases de su presencia en la región hace décadas, con raíces profundas en la industria. Mijndert Pon, padre de Frederike, fundó la bodega en 1996, iniciando una trayectoria que transformó la percepción internacional del vino mendocino. Tras el fallecimiento de Mijndert Pon, sus hijos Frederike y Ben asumieron la responsabilidad de continuar y expandir el legado familiar. Esta decisión aseguró la permanencia de la visión original en un mercado global competitivo y en constante evolución.

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La trayectoria de Frederike Pon se desarrolló en paralelo al crecimiento exponencial de Salentein Company. La empresa ha consolidado su posición como un actor clave en la exportación y el turismo de calidad. Su compromiso con la excelencia no solo benefició a la familia, sino que también posicionó a Mendoza en el mapa global de los destinos vitivinícolas de prestigio. La memoria de Frederike estará intrínsecamente ligada a esta expansión histórica y a la profesionalización del sector.

Reconocimientos internacionales recientes

El fallecimiento de Frederike Pon ocurre en un momento de máximo reconocimiento para la bodega que su padre fundó. Recientemente, Salentein alcanzó el puesto número 15 en el ranking The 50 Best Vineyards, una lista que distingue a las mejores bodegas abiertas al enoturismo del mundo. Este logro refleja la estatura internacional que la empresa ha alcanzado bajo la gestión familiar.

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Además, una semana antes de su muerte, Salentein fue elegida Bodega del Año del Nuevo Mundo (New World Winery of the Year 2026) en los premios Wine Star Awards, otorgados por la prestigiosa revista Wine Enthusiast. Estos premios subrayan la calidad constante de los vinos producidos en el Valle de Uco. La bodega ha sabido combinar tradición con innovación, manteniendo altos estándares en todas sus operaciones.

En declaraciones realizadas poco antes de su fallecimiento, Frederike reflectió sobre la visión de su padre. Ella declaró: "Mi padre soñaba con desarrollar el enorme potencial del Valle de Uco, una región extraordinaria, y compartirlo con el mundo". Sus palabras resumen la filosofía que ha guiado a la compañía hacia el éxito internacional. Frederike enfatizó la importancia de la honestidad del terroir en cada botella.

Continuó su declaración expresando: "Junto a mi hermano Ben, continuamos ese legado con una filosofía clara: que cada vino exprese con honestidad su origen y ofrezca un valor excepcional dentro de su categoría". Esta declaración no solo honra a su padre, sino que también define el compromiso ético y comercial de Salentein Company. La búsqueda de la excelencia se mantiene como el pilar central de su estrategia de mercado.

Estructura corporativa y operaciones globales

Salentein Company no se limita exclusivamente a la producción de vino en Argentina. La empresa mantiene una presencia sólida en Uruguay y los Países Bajos, diversificando sus inversiones y operaciones comerciales. Estas actividades abarcan diversos sectores vinculados al vino, la producción agropecuaria y la hospitalidad de lujo. La estructura global permite a la compañía adaptarse a las fluctuaciones del mercado y explorar nuevas oportunidades de negocio.

Entre sus activos internacionales, la empresa opera Bodegas Callia y Pyros Wines en la provincia de San Juan. Estas bodegas complementan la oferta de la familia en la región central de Mendoza. En los Países Bajos, Salentein Company gestiona Verbunt Verlinden y Landgoed de Salentein. Estas propiedades consolidan la presencia de la familia en Europa, facilitando la conexión directa con los mercados consumidores más exigentes.

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La expansión geográfica de Salentein Company refleja la visión estratégica de la familia Pon. Han logrado crear una red de valor que abarca desde la vid hasta la mesa, pasando por la experiencia turística. Esta integración vertical les permite controlar la calidad en cada etapa del proceso productivo y de servicio.

Homenaje póstumo y despedida oficial

Bodegas Salentein emitió un comunicado oficial reconociendo el impacto de Frederike Pon en la historia de la compañía. La bodega destacó que Frederike mantuvo un vínculo muy cercano con Salentein a lo largo de los años. Su acompañamiento al desarrollo de la empresa se caracterizó por un compromiso inquebrantable, confianza absoluta y una mirada siempre positiva hacia el futuro.

El comunicado reconoció que las ideas, el apoyo y el permanente interés de Frederike fueron de gran valor. Estos factores dejaron una huella imborrable que permanecerá viva en quienes compartieron con ella este camino profesional y personal. Su influencia trascendió las oficinas corporativas y se extendió a la cultura de trabajo de toda la organización.

La bodega enfatizó las cualidades humanas de Frederike en su mensaje de condolencia. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerla recordarán especialmente su calidez, su alegría de vivir y su manera cercana de relacionarse con los demás. Incluso durante su enfermedad, mantuvo la fortaleza y el optimismo que siempre la caracterizaron como persona.

En este momento de profundo dolor, todo el equipo de Bodegas Salentein acompaña con respeto y afecto a sus hijos, Philip y Max, a su familia y a sus seres queridos. El mensaje final de la bodega fue claro: "Bodegas Salentein la recordará con profundo cariño y gratitud, honrando su memoria y el valioso legado que deja en la historia de la compañía". Este reconocimiento sella el tributo a una vida dedicada a la excelencia vitivinícola.