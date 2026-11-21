La empresaria neerlandesa Frederike Pon murió a los 67 años. Su legado consolidó a Bodegas Salentein como referente del vino premium y el enoturismo en Mendoza.

Frederike Pon, la reconocida empresaria neerlandesa y figura central en la consolidación de Bodegas Salentein, ha fallecido a los 67 años. La noticia fue confirmada oficialmente por la compañía vitivinícola, destacando su papel fundamental en el desarrollo y la proyección internacional del grupo familiar. Su muerte marca el cierre de una etapa histórica para la industria del vino en Argentina.

Legado familiar en Bodegas Salentein

Frederike Pon era hija del fundador Mijndert Pon y mantuvo una estrecha colaboración con su hermano Ben Pon durante años. Juntos, continuaron el desarrollo del grupo empresarial que se convirtió en uno de los principales referentes del vino de alta gama en el país. Su compromiso con el proyecto familiar fue una constante que guió la estrategia de crecimiento de la marca.

Also read Nacho Torres anticipó las elecciones de Chubut para 21 de marzo y busca un acuerdo con los libertarios

Estrategia vitivinícola y enoturismo

La empresa comunicó la noticia mediante un mensaje institucional que subrayó la cercanía de Frederike con los trabajadores. Se destacó su acompañamiento durante todo el proceso de crecimiento de la empresa. Su mirada siempre positiva dejó una huella imborrable entre quienes compartieron su trayectoria profesional y personal. Bodegas Salentein se consolidó como un proyecto pionero en la producción de vinos premium.

Impacto en la industria vitivinícola

Frederike participó activamente en el seguimiento de las estrategias del grupo familiar. Mostró un interés permanente por las distintas etapas de la actividad vitivinícola. Este abarcó desde la cosecha de las uvas hasta el fraccionamiento del vino. Mantuvo una conexión profunda con la provincia de Mendoza, con la que construyó una relación que trascendía sus responsabilidades empresariales estrictas.

Advertisement

Recuerdos y memoria institucional

La familia Pon recordó recientemente el proyecto que impulsó el padre de Frederike. Su trabajo conjunto con su hermano Ben fue clave para mantener la identidad de la compañía. Produjeron vinos que reflejaron fielmente las características de su lugar de origen geográfico. Su fortaleza fue evidenciada incluso durante la enfermedad que atravesaba en los últimos tiempos.

Homenaje póstumo a su trayectoria

La bodega expresó que quienes la conocieron recordarían especialmente su calidez y alegría de vivir. Su manera cercana de relacionarse con los demás dejó una profunda impresión. La compañía aseguró que conservará su recuerdo con cariño y gratitud. Este gesto reconoce su invaluable contribución a la historia y el crecimiento del grupo vitivinícola.