Fallece el Indio Solari: la banda decide transmitir en vivo el concierto de este sábado

El legendario músico argentino Carlos Alberto 'Indio' Solari falleció a los 77 años en su domicilio. La banda que lo acompaña decidió mantener el recital previsto y transmitirlo en vivo, pese al dolor.

El mundo del rock argentino está de luto. Carlos Alberto Solari, conocido como el Indio Solari , falleció a los 77 años en su domicilio de la localidad bonaerense de San Miguel.

La noticia fue confirmada por su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, a través de un comunicado en redes sociales. Según informaron fuentes judiciales, el músico fue hallado por su cuidadora cerca de una pileta climatizada cubierta. Los médicos constataron su deceso a las 8:30 de la mañana. La autopsia reveló que Solari sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en el agua, y que la muerte fue inmediata, descartándose un ahogamiento.

La fiscalía a cargo de Hernán Zenteno dispuso la realización de los peritajes correspondientes. La noticia conmocionó a sus seguidores y a toda la escena cultural argentina. A pesar del dolor, la banda que acompañó al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en su etapa solista decidió mantener el concierto previsto para este sábado.

En el comunicado, expresaron su conmoción y explicaron que, aunque no será fácil ni será el concierto que habían planeado, consideran que juntarse y estar cerca del público es lo único medianamente reparador. Además, anunciaron que el recital será transmitido en vivo, algo que no estaba en los planes originales. La decisión fue tomada como un homenaje al legado del Indio, quien construyó una mítica a lo largo de décadas con sus letras poéticas y su voz inconfundible.

Los fanáticos, tanto los que pudieron asistir como los que seguirán la transmisión, vivirán una noche cargada de emociones. El Indio Solari nació en Paraná, Entre Ríos, y desde joven se radicó en La Plata, donde formó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes del rock en español. Con temas como Ji ji ji, La bestia pop o Tarea fina, marcó a generaciones enteras.

Luego de la disolución del grupo, continuó su carrera solista con Los Fundamentalistas, llenando estadios y manteniendo una mística de culto. Su muerte deja un vacío enorme, pero su obra perdurará. El último adiós será compartido en vivo, demostrando una vez más la conexión única que tuvo con su público. En las redes sociales, colegas y seguidores lo despidieron con frases como Te amamos, Indio.

La cita es mañana, con la música como refugio y la certeza de que su espíritu sigue presente





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