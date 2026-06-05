Fallece el Indio Solari: el adiós al líder símbolo del rock argentino

El Indio Solari, leyenda del rock nacional y frontman de Los Redonditos de Ricota, murió a los 75 años en su casa de Parque Leloir. La noticia generó un homenaje espontáneo de seguidores en la puerta de su residencia. La familia pidió privacidad en las primeras horas.

El Indio Solari , icónico líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció a los 75 años en su hogar del barrio Parque Leloir, en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.

Su muerte, ocurrida en la tarde del viernes, fue confirmada tras el hallazgo de su cuerpo en el jardín de su residencia por parte de su empleada doméstica. Según las primeras informaciones, el músico, cuyo nombre real era Carlos Alberto Solari, padecía la enfermedad de Parkinson, que habría sido la causa desencadenante de su deceso.

La noticia sacudió de inmediato a fanáticos, colegas y personalidades de la cultura argentina, quienes iniciaron una serie de muestras de cariño y homenaje espontáneo en las inmediaciones de su casa. La familia, a través de un comunicado emitido bajo la consigna "Graciosos y valientes" - lema histórico de Los Redondos - solicitó "comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación" y anunció que, tras un adiós privado, se brindará空间 para una despedida pública.

"Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos taught", expresaron. La vivienda, ubicada en la calle General José Aguirre, se convirtió en un punto de peregrinación; cámaras de medios de comunicación registraron el momento en que un seguidor depositó una rosa en el portón de rejas. La presencia policial, que tradicionalmente acompañó al público en los recitales masivos, ahora custodia el lugar en una noche cargada de emotividad.

La muerte del Indio Solari representa la despedida a una de las figuras más influyentes y enigmáticas del rock nacional, characterized por su letras poéticas, su reclusión voluntaria en los últimos años y su legado de canciones eternas como "Ji Ji Ji", "Mariposa Pontiac" y "Un poco de amor francés"





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