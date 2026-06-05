Fallece el Indio Solari, ícono del rock argentino

Carlos Solari, el legendario cantante de Los Redonditos de Ricota, murió a los 73 años en su casa de Parque Leloir. La Justicia investiga las circunstancias del deceso, que ocurrió cerca de la pileta de su domicilio. El artista, que sufría Parkinson desde 2016, había abandonado las presentaciones en vivo pero seguía activo creativamente.

El viernes, el país se conmocionó con la noticia del fallecimiento de Carlos Solari, conocido como Indio Solari , icónico cantante de Los Redonditos de Ricota.

Fue hallado sin vida en su domicilio de Parque Leloir, partido de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires. Según la investigación judicial, su cuidadora llegó a la vivienda poco después de las 8 de la mañana para iniciar su jornada laboral y al ingresar encontró al músico ya fallecido. Inmediatamente llamó al equipo privado de emergencias médicas, pero a las 8:30 las autoridades confirmaron su muerte.

La Fiscalía Descentralizada N°2 de Ituzaingó, a cargo de Lucio Rivero, abrió una causa por averiguación de causales de muerte. El fiscal convocó a la Policía Científica y ordenó una autopsia en la morgue de Ituzaingó para determinar las causas exactas del fallecimiento. Según el comunicado de la Fiscalía General de Morón, el cuerpo fue encontrado cerca de una pileta interna de la propiedad. La Policía Bonaerense desplegó un operativo en la zona, cortando el tránsito en las cuadras aledañas.

Seguidores del artista comenzaron a llegar al lugar para despedirlo, dejando flores y muestras de cariño. Indio Solari, nacido en 1949, fue una figura central del rock nacional. Junto a Skay Beilinson fundó Los Redondos en 1975, banda que marcó un camino independiente, alejado de los circuitos comerciales. Sus álbumes como Oktubre, Un baión para el ojo idiota y ¡Bang!

¡Bang!... Estás liquidado son considerados clásicos. Tras la disolución del grupo, inició una prolífica carrera solista bajo el nombre de LFDAA, con discos como El tesoro de los inocentes (2004), Porco Rex (2007), El perfume de la tempestad (2010) y Pajaritos, bravos muchachitos (2013). En 2016 reveló que padecía Parkinson, enfermedad que lo alejó progresivamente de los escenarios.

Sin embargo, continuó vinculado a la música mediante grabaciones y colaboraciones. Su letras cargadas de metáforas y su carisma lo convirtieron en un símbolo cultural. Recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires entre otros reconocimientos. Su legado trasciende generaciones y su partida deja una profunda huella en la identidad rockera argentina





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