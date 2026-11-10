Fallece el fundador del Grupo Simone a los 82 años en Brandsen

Muere a los 82 años el empresario detrás del Grupo Simone, quien expandió su negocio automotor desde Brandsen hasta Buenos Aires y el sur bonaerense durante más de cinco décadas.

El fundador del Grupo Simone ha fallecido a la edad de 82 años. La noticia ha generado un profundo pesar entre sus familiares, amigos y allegados, quienes despiden a una figura clave del sector automotor de la provincia de Buenos Aires. Su trayectoria empresarial se extendió por más de cinco décadas, construyendo un imperio comercial que transformó la industria en la región.

Orígenes del Imperio Comercial Automotor

Nacido en Brandsen, el empresario comenzó su andadura en 1974 con un modesto emprendimiento de apenas dos vehículos y ocho empleados. Aquel pequeño negocio inicial fue la base sobre la cual construyó una compañía que luego se expandió considerablemente. Desde esos humildes comienzos, logró desarrollar una estructura empresarial sólida que perduró por generaciones.

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Su historia profesional está indisolublemente ligada al crecimiento del Grupo Simone y al desarrollo general del sector automotor bonaerense. La evolución desde una tienda local con recursos limitados hasta una multinacional regional es considerada una de las historias de éxito empresarial más relevantes de la zona. Esta trayectoria refleja una dedicación ininterrumpida al comercio y la venta de autos.

Expansión Estratégica en Buenos Aires

Uno de los momentos más decisivos de su carrera empresarial llegó en 1994. En esa etapa, la compañía abrió sus puertas ubicada sobre la avenida 44 y 135. Aquella apertura marcó un paso fundamental en la expansión de la compañía fuera de su ciudad de origen. Esta estrategia permitió consolidar la presencia del grupo en el sur de la provincia de Buenos Aires.

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En 2003, el grupo dio otro paso significativo al desembarcar en la Ciudad de Buenos Aires. Establecieron un local con una ubicación privilegiada, situado a pocos metros de puntos neurálgicos de la capital. De esta manera, el emprendimiento que había comenzado en Brandsen logró establecerse en uno de los principales centros económicos del país.

Además de estos movimientos, la compañía reforzó su presencia en el sur bonaerense operando sobre la ruta nacional 3. Estas aperturas reflejaron la transformación de aquel emprendimiento inicial en una estructura empresarial con operaciones en diferentes ciudades. La compañía logró sostener su crecimiento durante décadas y consolidar una trayectoria vinculada con el éxito comercial.

Continuidad y Legado Empresarial

El fallecimiento del fundador ha provocado una profunda conmoción entre sus familiares, allegados y diversos actores del sector. Estos destacados resaltaron su vasta trayectoria comercial y la capacidad de innovación que demostró a lo largo de su vida. Su deceso marca el fin de una era para el grupo que él fundara y dirigiera durante más de cincuenta años.

Este legado se ha mantenido vivo a través de un paulatino traspaso generacional que aseguró la continuidad del imperio. Julian Alvarez asistió al evento de despedida junto a otros miembros de la familia, incluyendo a Giuliano Simeone. Aunque el contexto familiar también tocó temas deportivos, como el papel de Giuliano Simeone marcando al Barcelona como CEO, el foco principal permaneció en el homenaje al empresario.

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La estructura empresarial ahora enfrenta el desafío de mantener el rumbo trazado por su fundador. El sector automotor de la provincia de Buenos Aires pierde a uno de sus actores más influyentes. Su historia servirá como inspiración para futuras generaciones de emprendedores que busquen expandir sus negocios desde raíces locales.

Contexto Regional y Desarrollo Económico

Mientras la comunidad empresarial reflexiona sobre este duelo, otras noticias recientes en la región han captado la atención pública. Por ejemplo, Axel Kicillof aprobó la Resolución 516/26, lo que resultó en un feriado con fin de semana largo de 4 días en Buenos Aires. Este evento administrativo coincide con el período de luto y reflexión para el sector.

Asimismo, han surgido informes sobre cambios en el pronóstico del tiempo, con la aparición de lluvias en la agenda. Estos detalles meteorológicos y políticos enmarcan el entorno social en el que se desenvuelve la comunidad. Sin embargo, el impacto de la muerte del fundador del Grupo Simone trasciende estos sucesos diarios, marcando un punto de inflexión histórico para la economía local y regional.