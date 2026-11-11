Fallece el fundador de Los Palmeras, Marcos Camino, a los 76 años

El acordeonista y pionero de la cumbia santafesina desaparece tras ser hallado sin vida en su estudio; la comunidad musical y el club Atlético Colón expresan su dolor.

El acordeonista Marcos Camino, fundador de la emblemática agrupación Los Palmeras y figura central de la cumbia santafesina, fue hallado sin vida el martes 14 de junio en los estudios de grabación de su domicilio en la calle Alvear 4900, en el barrio Candioti Norte de Santa Fe. El cantante de 76 años dejó de existir a última hora de la tarde, dejando al mundo musical argentino en estado de conmoción.

Determinación del hallazgo y primeras investigaciones

Según comunicados oficiales de la policía, el cuerpo de Camino fue descubierto por un familiar que se encontraba en el estudio. La escena inicial indicó ausencia de signos externos de violencia; las primeras informaciones oficiales sugieren que la causa pudo ser un suicidio, aunque la justicia aún está evaluando las circunstancias precisas del fallecimiento.

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El grupo disco y la organización de la escena musical dijo que la noche anterior se habían dado a la luz los últimos minutos de vida del músico, quien había sido visto por última vez a mitad del dia, sin demostrar signos de alteración evidente.

Reacciones de la familia y la comunidad musical

Los Palmeras, donde Camino cofundó la banda junto a Rubén "Cacho" Deicas, rindió homenaje con un mensaje en redes sociales. La agrupación declaró que el acordeonista se retiró de los escenarios en febrero de este año, pero que su legado y pasión por la música vivirán para siempre.

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El club de fútbol Atlético Colón, aficionado de la infancia de Camino, también expresó sus condolencias públicas. Se señaló que la trascendencia del cantante también se extendía a la esfera deportiva, pues era un hincha declarado del club.

Impacto en la cumbia y la música tropical argentina

La muerte de Marcos Camino representa una brecha en la cumbia santafesina, un género en el que Los Palmeras mantuvieron presencia tanto a nivel nacional como internacional. La auditoría de la pérdida de un referente influirá en giras y en la percepción del público, pues muchos los consideran una de las agrupaciones más representativas de la música tropical argentina.

El futuro de la banda será evaluado por sus miembros actuales, quienes lamentan la ausencia de su fundador y piden respetar la intimidad de la familia mientras se almacena la historia del legado en la memoria colectiva del público.