Fallece Carlos 'Indio' Solari, legendario líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a los 77 años

El mundo del rock argentino está de luto tras la muerte de Indio Solari. Conoce su legado, las reacciones y los mensajes de despedida al icono cultural que marcó generaciones.

Carlos Alberto Solari, conocido como Indio Solari , falleció a los 77 años tras una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson. El músico, líder icónico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, marcó un antes y un después en la historia del rock argentino .

Su partida despertó una ola de dolor y reconocimiento en todo el país, con mensajes de fanáticos, colegas y figuras públicas que destacaron su legado artístico y humano. La noticia conmocionó a la audiencia del programa de radio de Gonzalo Bonadeo en Vorterix, donde el conductor interrumpió su emisión para despedir al artista.

En los últimos años, Solari había reducido sus apariciones públicas debido a su estado de salud, aunque en 2016, durante un acto en el Aula Magna de Ciencias Médicas, envió un audio de agradecimiento tras recibir una distinción. En esa ocasión, su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado interpretó algunas de sus canciones.

En una entrevista previa, Solari describió los desafíos diarios que enfrentaba: contracturas que lo dejaban 'como de yeso', dolor y malhumor, pero también una curiosidad por la vida más grande que el miedo. Mostró empatía hacia quienes sufrían sin recursos, reflexionando sobre las desigualdades sociales. En 2018, anunció su retiro indefinido de los escenarios, aunque su influencia perdura.

Entre los homenajes, se recuerda también la polémica en los Premios Sur, donde los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, al recibir silbidos, declararon: 'No somos aplaudidores del poder', frase que resonó como un gesto de coherencia similar a la que caracterizó a Solari. Su figura trasciende la música: fue un símbolo de independencia, compromiso social y conexión intergeneracional.

Las redes sociales se inundaron de mensajes que evocan sus letras críticas, su estilo único y su negativa a comercializar su arte. El fenómeno de Los Redonditos de Ricota no solo fue musical, sino cultural y político, resonando en clases populares y sectores académicos. Su muerte cierra un capítulo en la cultura argentina, pero su obra sigue viva en la memoria colectiva





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