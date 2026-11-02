Fallece argentina en Nueva Zelanda: choque fatal en Cromwell

Ayelén Amarilla, de 37 años, murió en un accidente de tránsito en Nueva Zelanda tras chocar contra un camión en Cromwell. Familiares organizan ayuda.

Una mujer argentina de 37 años perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido el viernes en Nueva Zelanda, donde residía desde hace seis años. La fallecida ha sido identificada como Ayelén Amarilla, conocida afectuosamente por su círculo cercano con el apodo de Coco. El siniestro se registró en la zona de Cromwell, cuando la víctima retornaba de su jornada laboral y su vehículo colisionó contra un camión de carga.

Contexto familiar y vida en Nueva Zelanda

Desde que se estableció en ese país oceánico en el año 2020, Ayelén se desempeñaba en diversas ocupaciones, la mayoría de carácter temporal. Esta naturaleza de sus empleos implicaba que cambiara de trabajo con una frecuencia considerable. La noticia de su muerte ha generado una profunda conmoción entre sus familiares y amigos, tanto en Nueva Zelanda como en Mar del Plata, ciudad argentina que marca sus raíces y origen. Numerosos allegados han utilizado las redes sociales para compartir mensajes de despedida y expresar su dolor.

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Legado como madre y campaña solidaria

Quienes compartieron su vida destacan especialmente su dedicación absoluta como madre de una niña de apenas dos años. En el marco de una iniciativa solidaria para acompañar a los seres queridos en este momento difícil, un texto póstumo la describió como una madre increíblemente cariñosa y dedicada. Se recordó que siempre buscaba recetas saludables, actividades nuevas y maneras efectivas de fomentar el crecimiento y el desarrollo integral de su hija, demostrando un amor profundo por la pequeña.

El mensaje también subrayaba el deseo inquebrantable de la fallecida de darle a su hija la infancia más feliz, sana y hermosa posible. En esa misma declaración, la recordaron como alguien que creía firmemente en cuidar de la gente y en marcar una diferencia positiva en la vida de quienes la rodeaban. Ante la tragedia, se puso en marcha una campaña de recaudación de fondos en Nueva Zelanda destinada a ayudar a su núcleo familiar a afrontar los gastos cotidianos de manera temporal.

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Detalles del accidente en la ruta estatal 6

El choque fatal ocurrió alrededor de las 15:10 horas en el desfiladero de Kawarau, ubicado sobre la ruta estatal 6. Esta vía conecta las localidades de Cromwell con Queenstown. El siniestro se produjo cerca de la intersección con el camino Cardrona-Roaring Meg Pack Track. Según informaron medios locales, el vehículo en el que viajaba la argentina colisionó de frente o lateralmente contra un camión, provocando graves daños.

La Policía confirmó que una persona murió en el lugar del incidente, mientras que otra ocupante del vehículo fue trasladada al Hospital Lakes District. Esa segunda persona sufrió heridas leves y recibió atención médica en el centro de salud. Para asistir en el operativo de rescate y gestión de la escena acudieron dos helicópteros y una ambulancia del servicio Hato Hone St John.

Investigación y cierre de vías

La ruta estatal 6 permaneció cerrada durante varias horas tras el accidente. Este cierre fue necesario para permitir que la Unidad de Investigación de Accidentes Graves llevara adelante las pericias correspondientes. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas y los detalles precisos de cómo ocurrió el accidente. Actualmente, las causas definitivas del choque se encuentran bajo investigación por parte de los competentes organismos de seguridad vial.