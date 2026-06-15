Fallece Angelina Caterino de Castro, emblemática abuela mendocina de Plaza de Mayo y madre de desaparecida

La histórica militante por los derechos humanos, quien integró la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo y recuperó a su nieta Claudia después de casi cuatro décadas de búsqueda, murió a los 91 años. Su vida dedicada a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia marcó un antes y un después en la búsqueda de identidad de los niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar en Argentina.

Angelina Caterino de Castro, una de las figuras más emblemáticas en la defensa de los derechos humanos de la provincia de Mendoza , falleció a los 91 años.

Su muerte, ocurrida el pasado viernes, ha generado una profunda tristeza en los organismos de derechos humanos a nivel nacional. Abuelas de Plaza de Mayo, organización de la que era miembro de la Comisión Directiva hasta sus últimos días, compartió un sentido mensaje en sus redes oficiales para homenajearla: Abuelas de Plaza de Mayo despide con enorme tristeza a la querida Angelina Caterino de Castro, Abuela de nuestra nieta mendocina y miembro de la Comisión Directiva.

La larga trayectoria de lucha de Angelina comenzó tras el doloroso secuestro y desaparición de su hija menor, Gladys Castro, quien cursaba un embarazo, el 9 de diciembre de 1977 en la localidad de Godoy Cruz, Mendoza. Junto a su esposo, Walter Castro, inició una búsqueda incesante que la llevó a marchar todos los jueves en la Plaza San Martín, al igual que muchas otras madres y abuelas mendocinas.

A pesar de las décadas de reclamos, marchas y presentaciones judiciales, nunca obtuvo noticias sobre el paradero de su hija. La perseverancia de Angelina encontró su recompensa más anhelada en agosto de 2015, cuando, gracias al trabajo de Abuelas y a los análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), se confirmó la verdadera identidad de Claudia, su nieta nacida en cautiverio durante la dictadura.

El reencuentro con la nieta recuperada número 117 le dio sentido a casi cuarenta años de esfuerzo y caminatas. En su comunicado, la institución abrazó a Claudia y a toda la familia, cerrando con un hasta siempre, querida Angelina. Su legado permanece como un símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina





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