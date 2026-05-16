¡Fallas y críticas al desarme de LEFIs!

Una semana después de la eliminación de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs) por el presidente del BCRA, Mario Caputo, se comentan los impactos y críticas a la medida. El anuncio de una avalancha de $ 10 billones en pesos sobre la economía, y el aumento del precio del dólar oficial.

El día siguiente a salir del cepo, convoqué al equipo económico a cenar. Estaban todos convencidos de que era para festejar. Y yo dije, ahora quiero desarmar las LEFIs.

Nadie quería saber nada con eso. Me mira Totoy me dice ¿estás seguro? Le dije que sí, que las quiero hacer mierda. ¿Pero cómo vas a hacer eso?

, respondió. Y, nadie estaba de acuerdo. Yo dije que todo el daño que puedan hacer, lo van a hacer. Y efectivamente fue lo que hicieron.

Si nosotros no hubiéramos sacado las LEFIs, a esa corrida de 41 mil millones de dólares tenés que sumarle 20 mil millones de dólares más. Y si a eso le sumás la suba de encajes, el tamaño de la corrida hubiese sido de 70 mil millones de dólares. Hubiéramos tenido una hídper.

Yo entiendo que la gente se sienta mal porque se enfrió la actividad, cayó el salario real, hubo un salto en la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo. Una de las cosas que pasa cuando se está en la silla eléctrica es qu





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