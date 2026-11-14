Fallas masivas en LPF Play provocan indignación en hinchas del Ascenso

La plataforma LPF Play de la AFA sufrió cortes graves durante la definición de la Primera Nacional. Los aficionados reportaron errores de conexión al ver partidos clave tras la actualización a pago.

Los aficionados del fútbol argentino experimentaron una jornada frustrante al enfrentar graves interrupciones técnicas en LPF Play, la plataforma digital oficial de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA). El servicio, fundamental para seguir las definiciones de la Primera Nacional, sufrió caídas masivas que impidieron la visualización de los partidos en dispositivos móviles, tabletas y computadoras.

Errores de reproducción en momentos críticos

El mensaje de error que predominó en las pantallas fue: No pudimos iniciar la reproducción. Inténtalo más tarde. Este aviso apareció en pleno desarrollo de los encuentros, justo cuando la emoción de los hinchas estaba en su punto máximo y el tiempo de juego era escaso. La indignación se sumó a la tensión deportiva, creando un escenario de malestar generalizado entre la comunidad de seguidores.

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Cortes afectaron múltiples categorías del Ascenso

La inestabilidad del sistema no se limitó al campeonato principal. Los cortes obligaron a los usuarios a refrescar la página web repetidamente, buscando desesperadamente evitar más disgustos técnicos. Las interrupciones alcanzaron a todos los encuentros que se jugaban en ese preciso momento, incluyendo la victoria de Arsenal sobre Comunicaciones en la Primera B. Este hecho demuestra que la falla fue estructural y no aislada a un solo partido.

Cambio a modelo de pago genera fricción con usuarios

El contexto de la queja técnica está marcado por un reciente cambio en el modelo de acceso. Hasta hace un mes, la aplicación era completamente gratuita para todos los usuarios. Sin embargo, cuando el torneo entró en la recta final y la definición de los ascensos, la AFA implementó cambios que afectaron la accesibilidad. Muchos hinchas se enfrentaron a este colapso técnico justo cuando el torneo alcanzaba su momento de mayor relevancia histórica para sus equipos.

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Consecuencias para la experiencia del consumidor deportivo

La plataforma LPF Play emite los partidos del Ascenso, así como también los de la Reserva de los equipos de Primera y del fútbol femenino. Estas ofertas suelen ser atractivas para los hinchas de base. No obstante, la experiencia negativa de este sábado recuerda a la comunidad que la infraestructura digital debe ser sólida durante los momentos decisivos. La falta de previsión técnica ha generado un debate sobre la calidad del servicio ofrecido por la entidad rectora del fútbol argentino.

Reflexión sobre la digitalización del fútbol

La situación actual obliga a la AFA a revisar sus protocolos de seguridad y capacidad de servidor. Los aficionados esperan que estos problemas se resuelvan para los próximos compromisos, asegurando que la tecnología sea un aliado y no un obstáculo para disfrutar del deporte. La confianza de la base de hinchas es fundamental para la sostenibilidad de las nuevas estrategias de monetización digital en el fútbol argentino.