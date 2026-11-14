Falla en fibra óptica provoca caos aéreo nacional en EE.UU.

Sean Duffy revela que la actualización a fibra óptica falló, deteniendo despegues por horas. Consecuencias persisten con cancelaciones y retrasos masivos este sábado.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, estableció este sábado que una falla técnica durante la modernización de cables de cobre a fibra óptica fue la causa directa del caos aéreo nacional que paralizo despegues por más de cuatro horas. Este incidente, ocurrido durante trabajos de actualización del sistema de telecomunicaciones del control del tráfico aéreo, ha dejado consecuencias prolongadas que continúan afectando las operaciones este fin de semana. Miles de cancelaciones y demoras se registraron este sábado, demostrando la fragilidad de la infraestructura actual.

Causas de la interrupción masiva

Sean Duffy detalló que el problema surgió específicamente mientras se reemplazaba el cableado de cobre por fibra óptica en la infraestructura crítica. Uno de los enrutadores intervenidos comenzó a enviar una cantidad excesiva de datos hacia otros sistemas de control del tráfico aéreo. Esta saturación de información provocó graves problemas en las comunicaciones con las aeronaves, lo que obligó a las autoridades a detener los despegues como medida preventiva inmediata. La suspensión nacional de despegues se mantuvo durante más de cuatro horas, interrumpiendo el flujo normal del transporte aéreo en el territorio continental.

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Negligencia o fallo técnico

El funcionario informó que las autoridades están investigando a fondo si el incidente fue consecuencia de una actuación incompetente por parte de la empresa contratista o de un defecto inherente al equipamiento. Esta empresa tecnológica fue contratada específicamente para modernizar la infraestructura de comunicaciones aeronáuticas. Duffy sostuvo que el Gobierno no considera que el incidente haya sido provocado por un ciberataque, aunque aclaró que la investigación continúa abierta para determinar las responsabilidades exactas. La investigación busca comprender las condiciones precisas que llevaron a la suspensión nacional del tráfico aéreo.

Impacto en pasajeros y operativas

La gravedad de la situación se hizo evidente cuando no se permitieron nuevos despegues desde el territorio continental del país. En algunos aeropuertos, pasajeros quedaron atrapados dentro de los aviones estacionados en las pistas, sin poder despegar ni regresar a las puertas de embarque. Este evento se considera una de las interrupciones más importantes del sistema aeronáutico estadounidense desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Aunque el Gobierno levantó la restricción nacional el viernes, las consecuencias operativas continúan manifestándose con fuerza este sábado.

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Recuperación y sistema antiguo

Sean Duffy describió el estado de la infraestructura estadounidense advirtiendo que el país cuenta con un sistema de telecomunicaciones increíblemente antiguo. A pesar de que el sistema se reinició en aproximadamente cuatro horas y media, lo que demuestra su resiliencia, existen dudas sobre su vulnerabilidad general. Las autoridades advirtieron que la recuperación completa de las operaciones podría demandar varios días más. La compañía contratada confirmó que está colaborando en su investigación y que se toma seriamente el impacto del incidente sobre los pasajeros, las aerolíneas y las operaciones de control aéreo.

Investigación sobre la contratista

El Departamento de Transporte de EE.UU. ha iniciado un escrutinio riguroso de los procedimientos seguidos por la empresa tecnológica responsable de la actualización. Sean Duffy enfatizó la necesidad de determinar si hubo negligencia en la ejecución de los trabajos o si el equipo presentaba fallas de fábrica. Esta distinción es crucial para determinar las responsabilidades legales y financieras del incidente. La empresa contratada indicó que está proporcionando toda la información necesaria en su investigación para comprender las condiciones que llevaron a la suspensión nacional del tráfico aéreo. La transparencia en estos hallazgos será clave para evitar futuros colapsos en la red de comunicaciones del país.