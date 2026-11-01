FAL: Nuevas reglas para administración de indemnizaciones laborales

Los Fondos de Asistencia Laboral introducen vehículos de inversión privada y herramientas digitales para gestionar indemnizaciones. Análisis de costos y cambios clave para empresas y MiPyMEs.

Los Fondos de Asistencia Laboral, comúnmente conocidos como FAL, han iniciado una nueva etapa administrativa que transforma la gestión de los recursos económicos destinados a cubrir futuras indemnizaciones laborales. Esta modificación introduce vehículos de inversión de gestión privada y herramientas digitales avanzadas, permitiendo que las empresas tengan mayor visibilidad sobre el estado de sus fondos. Damián Koltan, director comercial de BIND Inversiones, ha explicado en detalle cómo funcionará esta operatoria, cuáles son los costos asociados y qué mecanismos se utilizarán para el seguimiento de las inversiones por parte de las compañías.

Impuestos diferenciados para grandes y pequeñas empresas

En términos estrictamente económicos, el régimen establecido por los FAL fija alícuotas de contribución mensual sobre la masa salarial computable, también conocida como base imponible SIPA. Estas contribuciones son diferenciadas según la escala y el tamaño de la compañía que las realiza. Las grandes empresas deberán aportar el 1% de su masa salarial como contribución mensual. Este porcentaje más bajo refleja su mayor capacidad económica y estructura financiera.

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Por otro lado, las MiPyMEs y las Entidades sin Fines de Lucro aportan el 2,5% de la masa salarial. Esta contribución es válida siempre que cuenten con un certificado MiPyME vigente o cumplan estrictamente con sus parámetros establecidos ante ARCA. Esta distinción busca aliviar la carga fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas, fomentando la formalización y el crecimiento del sector empresarial más dinámico de la economía.

Uno de los cambios más significativos que introduce el FAL es que los recursos económicos recaudados se canalizan hacia vehículos privados de inversión. De esta manera, las empresas podrán seguir la evolución de sus posiciones financieras en tiempo real. Además, podrán consultar información actualizada sobre sus aportes, lo que genera una mayor transparencia y confianza en el sistema de gestión de estos fondos laborales esenciales.

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Diferencias con fondos comunes de inversión tradicionales

El nuevo instrumento se apoya firmemente en el mercado de capitales, un ámbito que aún resulta lejano para muchas empresas, en particular para el segmento de las pequeñas y medianas empresas. Según afirma Damián Koltan, el desconocimiento sobre los fondos comunes de inversión y los fideicomisos representa uno de los principales desafíos estructurales para la implementación efectiva de este nuevo modelo administrativo.

El FAL presenta una diferencia fundamental frente a los fondos comunes de inversión tradicionales. En este esquema, la empresa es titular de los recursos, pero los rescates se destinan a un tercero, de acuerdo con la finalidad laboral del instrumento. Esta estructura única complica la comprensión inicial para los administradores empresariales que no están familiarizados con estos mecanismos financieros complejos.

Koltan subraya que en la industria de fondos en Argentina, por ley, quien suscribe es el mismo que rescata. En el caso del FAL, el titular va a ser la empresa y siempre va a rescatar a favor de un tercero. Esta distinción legal es crucial para entender la naturaleza del fondo y puede generar confusión inicial, pero garantiza que los recursos se utilicen exclusivamente para las contingencias laborales previstas.

Acompañamiento digital y plataforma única de gestión

FAL se suma a la propuesta integral de servicios de Grupo BIND, bajo la denominación one stop shop. Este modelo permite que, en un único lugar, los clientes accedan a todas las soluciones financieras que necesitan para gestionar su capital y sus obligaciones laborales. Las compañías que todavía no son clientes podrán iniciar un proceso de incorporación a Grupo BIND completamente digital y sin costo de apertura, según detalla el ejecutivo de la institución.

Asimismo, las empresas podrán utilizar la cuenta exclusivamente para operar con el FAL, sin la obligación contractual de contratar otros productos o servicios del grupo. Esta flexibilidad reduce las barreras de entrada y permite que las empresas evalúen el instrumento con total libertad. La propuesta combina tecnología de punta con asesoramiento personalizado y trabajo continuo en la capacitación de las compañías para asegurar una adopción exitosa.

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Damián Koltan confirma que desde el inicio del proceso de apertura de la cuenta FAL, se asigna un asesor comercial dedicado. Este profesional acompaña a la empresa en todo el camino hasta la implementación completa, garantizando que no haya fricciones en la adopción del nuevo sistema. El objetivo es facilitar la transición y maximizar la eficiencia en la gestión de los recursos laborales.

Tecnología para seguimiento transparente de saldos e indemnizaciones

La digitalización constituye uno de los ejes principales de la propuesta presentada por Grupo BIND. El grupo desarrolló una plataforma tecnológica sofisticada que permitirá consultar en una única pantalla los saldos actuales, los aportes mensuales y la rentabilidad de los recursos acumulados en el FAL. Esta integración tecnológica busca eliminar la opacidad y ofrecer claridad absoluta a los gestores de recursos humanos y financieros.

La solución estará integrada directamente al home banking del banco, con una sección específica diseñada exclusivamente para consultar la información del fondo. De este modo, las empresas podrán seguir sus inversiones desde el mismo entorno digital en el que gestionan sus operaciones financieras diarias. Esto reduce la necesidad de acceder a múltiples portales y centraliza la información crítica en un solo lugar.

La plataforma también permitirá consultar el estado de los trámites vinculados con los pagos de indemnizaciones. Los usuarios tendrán acceso a información detallada sobre operaciones realizadas, pendientes o que requieran documentación adicional para su procesamiento. Además, las compañías podrán cargar las declaraciones juradas necesarias para iniciar los pagos de forma directa desde la interfaz.

Koltan explica que la propuesta fue pensada para los clientes dentro del entorno digital de Grupo BIND. Así como ven la solapa de sus cuentas, transacciones e inversiones, tendrán una pestaña adicional específica para el FAL. Desde esta área dedicada podrán consultar toda la información vinculada a sus fondos laborales. La nueva metodología es celebrada por todos los participantes y representa una señal de mayor normalización económica positiva para el desarrollo del Mercado de Capitales.