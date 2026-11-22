El legislador porteño presenta denuncia contra el director de arbitraje por enriquecimiento ilícito y designaciones arbitrarias de jueces.

El legislador de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, anunció formalmente la presentación de una acción judicial contra Javier Beligoy, conductor de la Dirección Nacional de Arbitraje y secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros. Esta medida busca investigar las posibles irregularidades en su patrimonio personal y la transparencia de sus funciones públicas dentro del fútbol argentino.

Iniciativa legal por enriquecimiento patrimonial

Del Gaiso tomó esta determinación tras la publicación de un reportaje en La Nación que detallaba la posesión de múltiples inmuebles por parte de Beligoy. El legislador afirmó que la justicia debe determinar si existe una relación directa entre el incremento patrimonial de Beligoy y su capacidad para designar a los árbitros de manera subjetiva, ya sea "a dedos o por pedido". El objetivo central es poner fin a lo que el político define como una cultura de impunidad en el cuerpo arbitral nacional.

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Nuevos inmuebles revelados por medios

La investigación se centra en propiedades adquiridas recientemente que superan el valor del mercado. En febrero de 2023, Beligoy adquirió una casona de 339 metros construidos en un barrio privado del Sur del Gran Buenos Aires, con un valor estimado superior a 700.000 dólares. Además, se conoce que declaró haber pagado 490.000 dólares por un departamento de 380 metros cuadrados a estrenar en Villa Devoto, cifra inferior a la mitad de su valor real. También se evidenció la compra de dos departamentos en La Plata, en la calle 59, por 139.745 dólares y 121.745 dólares respectivamente.

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Competencia federal y el juez Rafecas

La presentación judicial está programada para el próximo martes y será tramitada ante el juez Daniel Rafecas y el fiscal Guillermo Marijuán. La competencia de este juzgado se consolidó porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación transfirio una causa previa de lavado de dinero contra otro dirigente de la AFA, Gabriel González Charvay, al tribunal de Rafecas. Al considerarse una cuestión federal, esta decisión zanjó la competencia para incluir también a Beligoy en la misma investigación judicial.

Implicancias y próximos pasos judiciales

El caso adquirió relevancia pública con la difusión de fotografías de Beligoy participando en reuniones con dirigentes de Tristán Suárez y Godoy Cruz a principios de este mes. Estas encuentros ocurrieron previo a un partido clave que determinó el ascenso de Godoy Cruz a Primera División. Del Gaiso señaló que la justicia ya tiene los documentos del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense que verifican estas transacciones.