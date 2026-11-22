Facundo Colapinto acumula ocho puntos en Las Vegas. El piloto argentino se acerca al undécimo lugar del campeonato mientras Kimi Antonelli gana su título.

El piloto argentino Facundo Colapinto consolidó su presencia en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 tras sumar ocho puntos durante la disputa en Las Vegas. Este resultado inmediato le permitió reducir la brecha con su principal rival por las posiciones, Arvid Lindblad, quien compite actualmente en la escudería Racing Bulls. La actuación de Colapinto en la pista norteamericana marca un momento crucial para su temporada y para los objetivos de su equipo.

Desarrollo de la carrera en Las Vegas

Facundo Colapinto logró alcanzar estos puntos de campeonato después de una carrera destacada en la que partió desde la novena posición del grid. Su desempeño sólido le permitió asegurar una buena cantidad de unidades que suman a su registro general. Este éxito individual ocurre en un contexto donde Kimi Antonelli, del equipo Mercedes, ya ha garantizado matemáticamente su victoria en el Campeonato de Pilotos. La confirmación del título de Antonelli se dio con anterioridad a la conclusión de la jornada en Las Vegas.

Also read Agenda deportiva del fin de semana: Boca juega la final y Colapinto corre en Las Vegas

Competencia por el undécimo lugar

Con la incorporación de sus ocho puntos, Facundo Colapinto se encuentra ahora solo a tres unidades de distancia del undécimo puesto del clasificación general. Este lugar está ocupado momentáneamente por Arvid Lindblad, su principal competidor directo. Detrás de Colapinto en la tabla de posiciones se ubica Oliver Bearman, del equipo Haas, aunque el piloto británico aparece muy lejos en la persecución con apenas 23 puntos acumulados. Esta distancia lo deja fuera de la batalla inmediata por esa posición específica.

Dinámica del equipo Alpine

La situación de Colapinto tiene implicaciones directas para su escudería, Alpine, en la lucha por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores. Alpine compite cabeza a cabeza con Racing Bulls, el equipo al que pertenece Arvid Lindblad, por esta posición estratégica en el campeonato de equipos. El rendimiento constante de Colapinto es vital para mantener la presión sobre su rival y mejorar la clasificación general del equipo francés en la parrilla de constructores.

Advertisement

Objetivos para las próximas fechas

El piloto originario de Pilar cerrará la temporada de Fórmula 1 con la meta de pelear por escalar posiciones adicionales y ilusionarse con alcanzar el décimo puesto en la clasificación final. Quedan por disputarse dos paradas importantes de la edición 2026 del campeonato mundial. La primera de estas etapas se llevará a cabo en Qatar, programada para ocurrir entre el 27 y el 29 de noviembre, sirviendo como ensayo antes del cierre.

Estado del campeonato y cierre en Abu Dhabi

La temporada concluirá definitivamente en Abu Dhabi, con la última carrera programada para celebrarse entre el 4 y el 6 de diciembre. Para contextualizar la jerarquía actual, Kimi Antonelli de Mercedes lidera con 402 puntos, seguido por George Russell con 264 puntos. En la zona de lucha por posiciones medias, Oscar Piastri cuenta con 167 puntos, Pierre Gasly con 52, Oliver Bearman con 23, y Carlos Sainz suma 11 puntos. Alexander Albon registra 5 puntos, mientras que Lance Stroll, Rafael Camara y otros competidores no han sumado unidades en esta sección del registro.