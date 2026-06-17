Facundo Cerúndolo avanza a cuartos en Queen's y rinde homenaje a Scaloni con gesto mundialista

El tenista argentino Facundo Cerúndolo clasificó a los cuartos de final del torneo de Queen's Club tras vencer a Jenson Brooksby por 6-0 y 6-4. Tras el triunfo, celebró con un gesto dedicado al capitán de la selección argentina, Lionel Scaloni, en alusión al ambiente mundialista por el debut de la Albiceleste en la Copa América.

El tenista argentino Facundo Cerúndolo tuvo una destacada actuación en el torneo de Queen's Club al derrotar sin complications al estadounidense Jenson Brooksby con un marcador global de 6-0 y 6-4, asegurando su lugar en los cuartos de final del evento sobre césped londinense.

Desde el primer game, Cerúndolo mostró un nivel excepcional, quebrando el servicio de su rival y desplegando una consistencia y potencia que mantuvieron a Brooksby en una posición defensiva durante todo el primer set, el cual cerró con un contundente 6-0. En la segunda manga, el argentino continuó dominando, quebrando nuevamente el saque del norteamericano para colocarse 5-2 arriba.

Brooksby reaccionó y logró recortar la desventaja ganando dos juegos consecutivos, pero Cerúndolo supo cerrar el partido con su servicio para llevarse el set por 6-4 y el pase a la siguiente ronda. Tras el triunfo, Cerúndolo celebró con un gesto que rápidamente se viralizó: firmó la cámara de la transmisión oficial dibujando una 'V' con los dedos, un claro homenaje al capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, en medio del ambiente mundialista que se vive tras el debut de la Albiceleste en la Copa América.

El gesto, que recordó el 'hat-trick' simbólico de Scaloni al anotar tres penales en la tanda de penales ante Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022, conectó la euforia del tenis con la pasión futbolera que invade al país este mes. Ahora, Cerúndolo espera rival en cuartos de final: el británico Arthur Fery, quien sorprendió al eliminar al experimentado francés Adrian Mannarino con un marcador de 7-6(4) y 6-4, en una actuación que también se destaca en la hierba londinense





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