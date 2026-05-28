Facundo Cambeses habla tras la victoria 2-0 y la salida del técnico histórico de Racing

El capitán de Racing, Facundo Cambeses, comentó el triunfo 2-0 sobre Independiente Petrolero y analizó el impacto del despido del entrenador, subrayando la necesidad de unidad y de volver a la paz interna.

El guardameta y capitán de Racing , Facundo Cambeses , se pronunció después del contundente 2-0 sobre Independiente Petrolero , profundizando en las sensaciones que se viven dentro del plantel tras la decisión de la dirigencia de poner fin a la permanencia del histórico entrenador.

Fue la primera vez que un jugador del cuadro tomó la palabra de manera oficial, y lo hizo con total franqueza, manifestando el "dolor" que le produce la salida del técnico que había dirigido al equipo durante gran parte de la temporada. Cambeses explicó que, al ser consultado sobre el despido, el capitán admitió que la noticia había sorprendido a varios miembros del cuerpo técnico y al plantel, pero subrayó que la prioridad es mantener la unidad y la concentración en torno al próximo entrenador, sea quien sea.

"Tenemos que hacer lo posible por defender al técnico que venga o al que estaba dentro de la cancha. Ahora a seguir, hay que dar vuelta la página, enfocarnos en lo deportivo y de esa manera volver a la paz que todos deseamos", afirmó el capitán, quien enfatizó que la estabilidad interna es fundamental para superar la coyuntura.

En relación con el triunfo, Cambeses remarcó la importancia de cerrar la participación en el certamen con una victoria que incluyó un penal decisivo para sellar el marcador final de 2-0. El exBanfieldense resaltó que el partido tuvo una carga psicológica muy importante para el conjunto, pues la presión de la controversia extra‑campo podía haber entorpecido el rendimiento.

"Era un partido muy importante desde lo psicológico, era muy importante jugar y creo que se hicieron cosas muy buenas. Los chicos tuvieron oportunidades, y eso es fundamental para reconstruir la confianza", señaló el capitán, añadiendo que el resultado positivo puede servir como punto de partida para un nuevo ciclo.

Cambeses manifestó su esperanza de que este triunfo marque el inicio de una etapa más estable y que, con el tiempo, el club pueda "dar vuelta la página" y retomar los objetivos deportivos que había planteado al inicio de la campaña. El discurso de Cambeses refleja la tensión que se respira en la Academia tras la salida del entrenador, pero también la determinación del grupo por no dejarse arrastrar por la polémica.

Señaló que, a pesar de la incertidumbre, el plantel sigue trabajando con la misma intensidad y que los jugadores están dispuestos a adaptarse a cualquier nuevo mando técnico.

"Lo que importa es que sigamos trabajando, que mantengamos la concentración y que cada día demostremos nuestro compromiso con la camiseta", concluyó el capitán, dejando claro que la prioridad es la continuidad deportiva y el restablecimiento de la paz interna. Con este mensaje, Racing busca tranquilizar a su afición y a los actores del fútbol nacional, mientras se prepara para los próximos compromisos y para la eventual llegada de un nuevo director técnico, cuya tarea será reforzar la cohesión del grupo y transformar la adversidad en una oportunidad para crecer





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