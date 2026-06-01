Facturador Simplificado: Generar Comprobantes Electronicos en Pocos Minutos

Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas que permite generar comprobantes electronicos en pocos minutos, sin necesidad de contratar ningun servicio externo ni instalar softwares complejos. Antes, solo podia usarse por monotributistas sociales y quienes estaban en las categorias A, B y C. Hoy, el universo de beneficiados supera los 4,5 millones de contribuyentes.
Novedades y consejos sobre negocios, emprendimientos y grandes empresas que permite generar comprobantes electronicos en pocos minutos , sin necesidad de contratar ningun servicio externo ni instalar softwares complejos.
Antes, solo podia usarlo los monotributistas sociales y quienes estaban en las categorias A, B y C. Hoy, el universo de beneficiados supera los 4,5 millones de contribuyentes. Y puede instalarse como acceso directo en la pantalla de inicio del telefono, para que quede a mano como si fuera una app descargada. Su diseño apunta especialmente a pequenos comercios y trabajadores independientes que necesitan una solucion simple, sin tecnicismos. Consultas y compartis comprobantes al instante por WhatsApp o email.
Generacion automatica de puntos de venta sin tramites adicionales. Declaracion jurada. El proceso es similar en todos los dispositivos: ingresar al sitio, instalar el acceso directo, y luego completar los datos de cada operacion con tu CUIT y clave fiscal. Asi queda en cada plataforma: Tocá 'Compartir' y luego 'Agregar a inicio' para tenerlo siempre a mano.
Otras opciones de facturación para monotributistas El Facturador simplificado no es la unica herramienta disponible. Dependiendo de la escala del negocio y las necesidades de cada contribuyente, ARCA ofrece otras alternativas: servicio web con clave fiscal para emitir facturas, remitos, notas de credito y debito. Permite imprimir comprobantes en el momento o consultarlos luego. equipo fisico homologado por ARCA. Requiere tecnico autorizado para configurarlo.
Orientado a comercios con alto volumen de operaciones. Si todavia no la tenes, podes obtenerla de forma gratuita iniciando el tramite en el sitio web de ARCA o en cualquier dependencia del organismo presentando tu DNI
Facturador Simplificado Generar Comprobantes Electronicos Pocos Minutos Necesidad De Contratar Servicio Externo Instalacion De Softwares Complejos
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