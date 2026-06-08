Factores que impulsan la evolución de las exportaciones argentinas: energía y minería superan al agro en el primer cuatrimestre

El último informe del organismo de comercio exterior de Argentina destaca una evolución significativa en la matriz exportadora: los sectores de petróleo, gas y minería cerraron el primer cuatrimestre con un aporte neto de divisas tan alto como el ámbito agropecuario. Este dato subraya la importancia creciente de la minería y la energía en la balanza de pagos, aunque el sector agrícola sigue liderando de manera acumulativa. La estabilidad financiera y los ajustes en el marco regulatorio también contribuyen a esta dinámica favorable, colocando a la economía argentina en un camino más sólido para alcanzar sus metas de captación de dólares.

El organismo de comercio exterior argentino entregó su última actualización sobre la evolución de las exportaciones y la oferta de dólares en el mercado cambiario, tras superar esta semana la meta de compras que había establecido para todo el año.

El resultado, que se había proyectado con cautela, se debe en parte a una notable reconfiguración de la matriz exportadora, donde los sectores de petróleo, gas y minería alcanzaron un rendimiento que igualó al del sector agropecuario en el primer cuatrimestre, según informa el organismo. En cifras, la oferta neta de divisas generada por estos tres rubros llegó a ser tan robusta como la producida por los cereales y las oleaginosas, consolidándose como la segunda mayor fuente de ingresos en dólares la economía argentina.

Esta evolución refleja una tendencia de consolidación que ha ido ganando fuerza en los últimos doce meses. Mientras el comercio del sector agro sigue siendo el gigante acumulado, la minería y la energía están mostrando un crecimiento sostenido que les permite llegar a competir de manera directa con la agricultura en términos de divisas y en margen de presión facturada al mercado libre de cambios.

El organismo subraya que, aunque la diferencia todavía es reducida, la cifra de la minería y la energía le da una credencial validate de la fortaleza de estos subsector en el contexto macroeconómico argentino. En la cadena de valor de las exportaciones, los sectores minero y energético se han beneficiado de ajustes en la política de flexibilidad cambiaria, de una diminución de la brecha de demanda frente a la oferta y de la aparición de nuevos contratos de exportación que generan una curva de valor más favorable a la economía.

Con respecto a la dinámica de la balanza de pagos, el organismo confirmó que la meta de compras que se había establecido para el año se ha cumplido con margen y se confirma la capacidad del Banco Central de Reserva Argentina para cumplir sus objetivos de confianza. Los ajustes en la apertura de fronteras para las empresas y la liberalización del financiamiento, junto con la reducción de las reservas de dólares que el sector privado necesita, han contribuido a validar la meta fijada para finales de año.

En cuanto a los próximos planes de política, el organismo considera que el objetivo previsto para diciembre (US$ 6.300 millones) está mayormente cubierto gracias a la diversificación de la matriz exportadora y al fortalecimiento de estos tres paquetes que impulsan la base del comercio exterior. En consecuencia, las autoridades proponen que se respeten los caprichos de los mercados y que se continúe fomentando la productividad y la competitividad de los sectores, con especial énfasis en la inversión directa, la innovación y la mejora de la infraestructura logística del país.

El organismo continuará invirtiendo en los objetivos de seguimiento y considerar la extensión de los incentivos a los sectores que han demostrado superar las expectativas y apoyar los pilares de estabilidad financiera de la economía nacional





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Comercio Exterior Productos Energéticos Minería Agroexportación Dinámica Cambiaria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Argentina hace historia con el retorno de este mamífero en riesgo de extinción | Llevan años luchando por su reintroducciónanimales

Read more »

Argentina prohíbe la salida del país a los ciudadanos que viajen con este pasaporte solopasaporte

Read more »

El lugar que ocupa Argentina en el ranking de las selecciones que más jugadores repetirán en este Mundial con respecto a Qatar 2022La Albiceleste está empatada con otro equipo en el top de los países con menos recambio con respecto a la Copa anterior. Acá, el repaso de cada una.

Read more »

Selección Argentina hoy, EN VIVO: cuándo juega y todas las novedades del equipo de Scaloni y Messi este domingo 7 de junioEl equipo nacional viene de ganarle a Honduras en Texas en el penúltimo partido de preparación.El martes se mide con Islandia, en Auburn, Alabama. Scaloni termina de delinear el armado del plantel tras la baja de Balerdi.

Read more »