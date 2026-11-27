Tras la expulsión de Baltasar Rodríguez, Fabricio Pérez, de 20 años, se consolida como titular para enfrentar a Palmeiras. Conoce su trayectoria y el impacto en el equipo.

Fabricio Pérez, un juvenil de apenas 20 años, se ha convertido en el protagonista de la reciente semifinal de la Copa Libertadores entre Platense y Flamengo. Su ascenso inmediato al primer equipo responde a una necesidad táctica urgente tras la expulsión del volante Baltasar Rodríguez durante el partido crucial. Esta decisión obliga al entrenador a buscar recambios en la medular para afrontar la ansiada definición contra el Palmeiras.

La emergencia táctica de Platense

La salida de Baltasar Rodríguez con tarjeta roja dejó un vacío significativo en el mediocampo del Cacique. Solo tres días antes de la final, esta ausencia asoma como la única duda mayor para el plantel. Fabricio Pérez corre con ventaja sobre otros candidatos, como el colombiano Edwin Cetré, para ocupar esta plaza vital en el once inicial.

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El joven jugador podría tener la oportunidad inmejorable en el partido más importante de su todavía corta carrera profesional. Su inclusión permitiría mantener el funcionamiento colectivo del equipo, asegurando la continuidad estratégica necesaria para competir contra uno de los rivales más fuertes del continente.

Orígenes y formación de Fabricio

Fabricio Pérez tiene una historia personal estrechamente ligada al club platense a través de su relación con el exfutbolista Juan Sebastián Verón. El jugador relata que se conocieron en un cumpleaños organizado por un amigo suyo, quien es cuñado del reconocido exjugador. Verón le ofreció consejos clave para su desarrollo futbolístico.

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La Brujita fue más allá en su apoyo, llegando a ofrecerle incluso llevarlo a casa cuando era necesario. Verón notó su talento temprano y confirmó que Fabricio ya había debutado en la Primera división del club antes de su traslado formal. Este vínculo afectivo y profesional ha sido fundamental para su crecimiento.

Oficialmente, la trayectoria de Fabricio Pérez en la institución comenzó en 2022, después de superar una prueba que le abrió las puertas del club. Pasó tres meses en La Plata para ir adaptándose de a poco a la dinámica del primer equipo. Ya en 2023 se instaló en una pensión, permaneciendo allí durante un año y medio.

Posteriormente, se mudó junto con dos compañeros más del club, consolidando su red de apoyo fuera de las canchas. Este proceso de adaptación le permitió ganar minutos valiosos con el primer equipo, demostrando madurez y capacidad técnica para los momentos de alta presión.

Impacto y proyección futura

El capítulo más determinante en su paso por Platense llegó en febrero de 2025, cuando Verón comenzó a guiarlo activamente. Cada vez que lo llevaban a entrenar con la Primera, el exjugador le repetía que tenía condiciones para el alto nivel. Instaba a Fabricio a preguntar cualquier duda que tuviera sobre su juego.

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Actualmente, Fabricio Pérez acumula un registro impresionante con 66 partidos oficiales, ocho goles y tres asistencias con la camiseta albirroja. Su contribución estadística demuestra que no es solo un reemplazo de emergencia, sino un elemento productivo y clave en el esquema táctico.

Además, viene de ser titular en la reciente consagración frente al Independiente Rivadavia, donde el equipo venció por 3-2. Este rendimiento constante lo posiciona como un ídolo emergente, capaz de marcar un antes y un después en su carrera profesional y en el futuro inmediato de Platense en el torneo continental.