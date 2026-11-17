La resolución de Fabricaciones Militares de no renovar la concesión al Refugio Boca de las Sierras genera rechazo en Azul. Analizamos el impacto legal, económico y turístico en la zona serrana.

La comunidad de Azul enfrenta una crisis ambiental y turística tras la decisión abrupta de Fabricaciones Militares de no renovar el contrato de concesión que permitió el acceso regulado a la Reserva Natural Boca de las Sierras durante más de dos décadas. Esta medida, que entra en vigor tras la finalización del acuerdo vigente, pone en riesgo el patrimonio natural de 541 hectáreas bajo jurisdicción nacional y amenaza con interrumpir las actividades académicas, turísticas y culturales que han caracterizado a la zona serrana desde hace años.

El detonante inmediato de la controversia es la notificación recibida por Gustavo Ridao, titular del Refugio Boca de las Sierras, quien fue informado de que su permiso de operación no sería renovado. La autoridad nacional adujo que la presencia pública en las sierras resulta incompatible con la peligrosidad de las actividades militares que se llevan a cabo en el área, específicamente las pruebas y maniobras realizadas por la planta Fanazul. Esta justificación ha sido recibida con escepticismo por los actores locales, quienes señalan la falta de explicaciones técnicas detalladas y la contradicción con la historia de colaboración previa.

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Impacto en el acceso a la reserva natural

El cierre del único acceso regulado implica que cualquier ingreso posterior a la Reserva Natural de Objeto Mixto declarada por la Ley Provincial N°12.781 en el año 2001 se considerará automáticamente clandestino. El refugio, que opera a la vera de la Ruta Provincial N°80, ha sido históricamente el filtro de seguridad que permitía el desarrollo ordenado de eventos como caminatas guiadas, trekking, investigaciones universitarias y turismo de naturaleza. Sin la supervisión del concesionario, las actividades educativas y de conservación perderían su sustento legal y logístico, dejando al descubierto vulnerabilidades en la protección de un ecosistema crítico del sistema de Tandilia.

Además de los valores naturales, la decisión afecta directamente la tutela del patrimonio arqueológico cultural conocido como Corral Indio, protegido por la Ley Nacional No 25.743 de Preservación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. La administración del refugio aseguraba la coordinación con los ingenieros de Fanazul para delimitar senderos seguros y evitar conflictos con las pruebas de explosivos y municiones. La ruptura de este vínculo genera incertidumbre sobre la integridad física de los visitantes y la preservación de sitios históricos y reservorios de biodiversidad autóctona que dependen de este mecanismo de control.

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Posiciones de los actores locales y municipales

Ante esta situación, el intendente de Azul, Nelson Sombra, ha declarado públicamente que el municipio trabajará incansablemente para evitar que se pierda la posibilidad de acceder a la reserva y para impedir su destrucción o abandono. El gobierno local ha convocado a una reunión estratégica para este martes a las 9 de la mañana, donde se reunirán múltiples actores de la sociedad azuleña, incluyendo al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Centro (Unicen), comerciantes, emprendedores, autoridades escolares y legisladores de La Libertad Avanza.

El Concejo Deliberante de Azul ya sancionó por unanimidad un proyecto que insta al ejecutivo municipal a iniciar las acciones judiciales pertinentes para frenar el proceso de exclusión. Esta postura unificada busca consolidar la creación de la Reserva Natural de Defensa Boca de las Sierras, una figura que se intentó gestionar ante el Ministerio de Defensa de la Nación mediante la Resolución N°4.535 sancionada en 2021, sin éxito hasta la fecha. La ordenanza histórica N°1.977 de 2002 y el convenio de cooperación técnica con la Administración de Parques Nacionales refuerzan el interés comunitario en la preservación de este espacio serrano.

Conflictos de jurisdicción y privatización encubierta

La medida de Fabricaciones Militares se enmarca en un contexto más amplio de incertidumbre jurídica y política. Aunque la zona está protegida por leyes provinciales y ordenanzas municipales, las tierras son federales y dependen de la Nación. La sindicatos del sector, representados por ATE, denuncian que esta exclusión pública constituye una "privatización encubierta" en medio de las licitaciones iniciadas por la presidencia de Javier Milei para que capitales privados inviertan en el funcionamiento de Fabricaciones Militares.

La paradoja radica en que se invoca la incompatibilidad por peligrosidad en un período de nula actividad operativa de la empresa tras la llegada del actual gobierno nacional, coincidiendo con intentos de intervención privada. Para la sociedad azuleña, esto representa una amenaza directa a su identidad y economía local, dependiente del turismo de naturaleza y la educación ambiental. Las próximas semanas determinarán si las acciones legales logran revertir la exclusión o si el patrimonio natural de Azul sufrirá un aislamiento irreversible.