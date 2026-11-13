FAA ordena suspensión de despegues en EE.UU. por fallo en NOTAM

La FAA detuvo vuelos en EE.UU. el 13 de noviembre por un fallo en el sistema NOTAM. Segunda vez desde 2001 tras error técnico de contratista.

La Administración Federal de Aviación ( FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre la detención de todos los despegues de aviones comerciales en todo el territorio de Estados Unidos. Esta medida extraordinaria se implementó como respuesta directa a un fallo técnico en el sistema de comunicaciones de control de tránsito aéreo, específicamente relacionado con la plataforma NOTAM. Se trata del segundo episodio en la historia reciente de la aviación estadounidense que implica una paralización nacional de despegues, resaltando la severidad de la interrupción en la infraestructura crítica del transporte aéreo.

Paralización técnica y protocolos de seguridad

La FAA implementó la suspensión de despegues a las 7.15 de la mañana, hora del Este, con el objetivo de verificar la integridad de los datos disponibles para la tripulación. Las aeronaves que ya se encontraban en el aire recibieron instrucciones para continuar hasta sus destinos e aterrizar con normalidad, mientras que los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos fueron evaluados caso por caso. La Agencia de Aviación Civil no emitió órdenes de aterrizaje forzado, diferenciándose de protocolos de emergencia anteriores.

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Antecedentes históricos: septiembre de 2001

El antecedente más significativo y trágico de una parada aérea total ocurrió el 11 de septiembre de 2001 tras los atentados terroristas. Ese día, la FAA emitió una orden nacional que prohibía nuevos despegues y, a las 9.45 de la mañana, instruyó a todos los aviones en vuelo a aterrizar en el aeropuerto más cercano bajo planes de vuelo por instrumentos. Para las 12.15, el espacio aéreo de los 48 estados continentales había sido despejado completamente, marcando el cierre total del transporte civil en una emergencia sin precedentes.

El incidente de enero 2023 por error humano

La última parada previa a este viernes 13 de noviembre se registró en enero de 2023, motivada por una falla informática y no por una amenaza externa. El sistema NOTAM, responsable de distribuir advertencias sobre riesgos como obstáculos o restricciones en pistas, dejó de funcionar correctamente. Esta situación obligó a la FAA a pausar operaciones para evitar que los pilotos volaran sin información de seguridad actualizada, deteniendo temporalmente los despegues para garantizar la protección de los pasajeros.

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Investigación del fallo en los sistemas de datos

Una revisión preliminar de la FAA determinó que la interrupción no fue causada por un ciberataque ni por una acción maliciosa de terceros. Personal de una empresa contratista eliminó archivos de manera involuntaria mientras trabajaba en la corrección de problemas de sincronización entre la base de datos principal y una base de datos de respaldo. La Agencia de Aviación Civil confirmó la ausencia de indicios de intrusión externa, atribuyendo el evento exclusivamente a un error operativo durante el mantenimiento de los servidores.

Impacto operacional y恢复正常a de los vuelos

La suspensión de las operaciones aerocomerciales duró menos de dos horas, levantándose a las 9.07 de la mañana cuando la agencia comenzó a normalizar las operaciones. Aunque el cierre fue breve, provocó demoras y cancelaciones en distintos aeropuertos del país, afectando la logística diaria de viajeros y transporte de carga. La rápida resolución del problema permitió la reanudación del tráfico aéreo sin necesidad de medidas restrictivas prolongadas ni cambios en las políticas de seguridad existentes.