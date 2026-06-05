F1 GP de Mónaco con Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas libres

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 se vive este fin de semana con Franco Colapinto como protagonista. Además, otros tres argentinos compiten en F2, F3 y Porsche Supercup. Conocé el cronograma y la previa.

El Gran Premio de Mónaco , la joya de la corona de la Fórmula 1 , vuelve a encender la emoción en las calles del Principado. Este fin de semana, la máxima categoría del automovilismo celebra una de sus citas más emblemáticas, donde la habilidad al volante se combina con el lujo y la tradición.

Franco Colapinto, el joven piloto argentino de Alpine, llega como uno de los protagonistas después de mostrar un gran rendimiento en las últimas carreras, con dos top 10 en Miami y Montreal. Colapinto, de 23 años, ya conoce el trazado monegasco por haber competido aquí en Fórmula 3 y Fórmula 2, lo que le da una ventaja frente a muchos de sus rivales.

Este viernes darán inicio las primeras prácticas libres, después de dos fines de semana consecutivos con formato Sprint que exigieron al máximo a los equipos. El circuito callejero de Mónaco, de 3.337 kilómetros y 19 curvas, es conocido por su exigencia técnica y la dificultad para los adelantamientos, lo que convierte la clasificación del sábado en una jornada crucial. Colapinto ha sido claro al respecto: 'Si no largamos entre los 10, el domingo ni vean la carrera'.

La declaración refleja la importancia de una buena posición de salida en un circuito donde rebasar es casi una misión imposible. Pero la presencia argentina no se limita a la F1. Por primera vez, cuatro pilotos del país compartirán cartel en el mismo fin de semana entre la Fórmula 1, la Fórmula 2, la Fórmula 3 y la Porsche Supercup.

Además de Colapinto, Nicolás Varrone (F2), Mattia Colnaghi (F3) y Luciano Martínez (Porsche Supercup) afrontarán el desafío de debutar en este mítico escenario. En diálogo con Clarín, los tres coincidieron en que es un 'privilegio' poder correr en Mónaco, un lugar que han visto tantas veces en televisión y que ahora recorrerán a toda velocidad. Varrone, que compite en la F2 con el equipo MP Motorsport, buscará destacarse en una categoría donde el margen de error es mínimo.

Por su parte, Colnaghi, en la F3 con Jenzer Motorsport, y Martínez, en la Porsche Supercup, completan una delegación que promete dar pelea. El cronograma del viernes incluye las prácticas libres de F1 a las 11:05 y 15:10 hora local, con los autos divididos en grupos según su numeración para evitar el tráfico en un trazado tan angosto. Mónaco no solo atrae por la competencia, sino también por el glamour que lo rodea.

Yacht club, celebridades y el característico paisaje del puerto hacen de este Gran Premio un evento único en el calendario. Para los pilotos argentinos, especialmente para los debutantes, es una oportunidad de oro para mostrar su talento en el escenario más prestigioso del automovilismo mundial. Franco Colapinto, con su experiencia previa, es sin duda el estandarte, pero todos esperan que los demás también brillen.

Las condiciones del clima, siempre impredecibles en esta época del año, podrían añadir un factor extra de emoción. Así que prepárense para un fin de semana intenso, donde cada vuelta cuenta y donde la historia puede escribirse con acento argentino en las calles de Montecarlo. Sigan todas las acciones en vivo y no se pierdan ni un detalle de este espectáculo sobre ruedas





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