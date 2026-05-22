F1 GP de Canadá con Franco Colapinto: todo sobre la Fórmula 1 y el gran resultado de Miami

Este 22 de mayo, una de las etapas más emocionantes de la temporada de F1 se disputará en Montreal. Mientras tanto, nos familiarizamos con los detalles del esperado GP de Canadá y el gran resultado de Franco Colapinto en Miami. ¿Quieres saber cómo verlo EN VIVO y en qué consiste esta u otra cara de la Fórmula 2 para las carreras de este fin de semana? ¡Déjanos tus comentarios y sürdüráste informado!

F1 GP de Canadá con Franco Colapinto , EN VIVO: horario y cómo ver la primera práctica libre y la clasificación sprint de la Fórmula 1 El argentino viene de lograr su mejor actuación: el 7° puesto en Miami.

Colapinto fue séptimo en Miami, su mejor actuación desde que debutó en la F1 en 2024. Como en Estados Unidos, habrá carrera Sprint en Montreal, por lo que la actividad comenzará con la única práctica libre y seguirá con la clasificación para la carrera corta del sábado.

El líder del campeonato esF1 GP de Canadá con Franco Colapinto: lo que debes saber sobre la Fórmula 1 este 22 de mayo"Sentimos alivio": Colapinto contó qué cambió en Alpine tras el gran salto en Miami En apenas cuatro carreras, el equipo francés consiguió ya más puntos (23) que en la temporada pasada (22) y, especialmente, dio un salto competitivo en Miami, donde se afirmó como el mejor del resto. Franco Colapinto habló por primera vez de un cambio de escenario concreto dentro del equipo francés y dejó una frase que expone el verdadero trasfondo del momento: "Ahora sentimos que estamos apuntando a las cosas adecuadas".

Nicolás Varrone, mano a mano con Clarín antes de Canadá y la otra cara de la Fórmula 2: "Yo tenía más lujos antes" "Me gustaba el automovilismo un poco más rústico y sin tanto show", remarcó el argentino, que ya sumó cinco puntos en apenas dos carreras en la F2. Bienvenidos al minuto a minuto de la quinta carrera de la temporada, en Montreal, donde el argentino Franco Colapinto buscará ratificar el gran resultado vivido en Miami, donde fue séptimo.

Nicolás Varrone, del Kartódromo de Zárate a la Fórmula 2: "Me gustaba el automovilismo un poco más rústico y sin tanto show





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

F1 GP De Canadá Franco Colapinto Primera Práctica Libre Clasificación Sprint Fórmula 1 Carretera Sprint Carretera Corta Lanzamiento De Campaña Resultados De Miami Equipo Francés Frances

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

F1: hora y dónde ver la carrera sprint de Colapinto en el GP de CanadáEste sábado se disputará la tercera mini carrera de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 que tiene a Kimi Antonelli como líder y la presencia de Franco Colapinto. Conocé los detalles.

Read more »

Colapinto optimista para el GP de Canadá: 'Fue fuerte en Miami, eso da confianza' - AlpineEl piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, se mostró optimista al llegar al circuito Gilles Villeneuve para disputar el Gran Premio de Canadá y destacó que las mejoras realizadas en Miami y durante todo el fin de semana desde el comienzo le han dado confianza.

Read more »

Franco Colapinto en VIVO en el GP de Canadá: Prácticas Libres y Clasificación SprintEl trazado canadiense es el escenario de los frenadas bruscas y chicanas rápidas, pero también el temido "Muro de los Campeones". El apoyo masivo del piloto argentino será decisivo para su clasificación y pelea por los puntos en la carrera del domingo.

Read more »

Franco Colapinto volver a vivir la previa del GP de CanadáDespués de enfrentar trazados desconocidos como Miami, China y Japón, el argentino llegará a Montreal con experiencia previa sobre el circuito Gilles Villeneuve. El antecedente además resulta alentador.

Read more »