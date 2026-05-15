Fútbolero y periodista se enfrentan en una discusión en Radio La Red

El futbolista, que jugó en Boca Juniors y en Rosario Central, se enfrentó a Gustavo López, periodista de Radio La Red, en una discusión en la puerta de los estudios de la AM 910. Malcorra, enfurecido por un comentario del periodista sobre una acción suya en la eliminación del Rojo del Apertura, intentó pelear con López mientras este intentaba salir del vehículo. Se intervinieron colegas y empleados de seguridad de la emisora para evitar mayores problemas.

El futbolista, que jugó en Boca Juniors y en Rosario Central , se enfrentó a Gustavo López , periodista de Radio La Red , en una discusión en la puerta de los estudios de la AM 910 .

Malcorra, enfurecido por un comentario del periodista sobre una acción suya en la eliminación del Rojo del Apertura, intentó pelear con López mientras este intentaba salir del vehículo. Se intervinieron colegas y empleados de seguridad de la emisora para evitar mayores problemas. El hecho ocurrió en la calle Gorriti al 5500, en el barrio porteño de Palermo





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