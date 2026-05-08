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Fútbol: Davies sufre una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y se perderá varias semanas

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Fútbol: Davies sufre una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y se perderá varias semanas
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📆5/8/2026 3:25 PM
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El futbolista se lesionó el pasado miércoles en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el PSG y que culminó con la eliminación del club germano, por un global de 6-5 en el marcador. El lateral, capitán y principal figura de la selección de Canadá, sufre una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y estará de baja varias semanas, por lo que casi se da por terminada su temporada con el Bayern e inicia una contrarreloj para estar disponible para el Mundial, en el que Canadá es uno de los países organizadores junto a México y Estados Unidos. Davies ante el Real Madrid en la Champions. (Foto: Reuters)

El futbolista se lesionó el pasado miércoles en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el PSG y que culminó con la eliminación del club germano, por un global de 6-5 en el marcador.

El lateral, capitán y principal figura de la selección de Canadá, sufre una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y estará de baja varias semanas, por lo que casi se da por terminada su temporada con el Bayern e inicia una contrarreloj para estar disponible para el Mundial, en el que Canadá es uno de los países organizadores junto a México y Estados Unidos. Davies ante el Real Madrid en la Champions. (Foto: Reuters

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