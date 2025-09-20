Fútbol al Máximo: Un Sábado Imbatible con River, Ligas Europeas y MLS

Un sábado de fútbol épico aguarda con el River de Gallardo en acción, además de emocionantes encuentros en las ligas europeas, Primera Nacional, Primera B Metropolitana y un destacado partido de la MLS. ¡No te pierdas la programación completa para vivir un día inolvidable!

Antes del crucial partido de vuelta contra Palmeiras, el River Plate de Marcelo Gallardo se enfrenta a Atlético Tucumán en un encuentro que promete emociones fuertes. La jornada del sábado se presenta como un festín para los amantes del fútbol , con una agenda repleta de partidos atractivos tanto a nivel local como internacional.

Este fin de semana se vislumbra como uno de esos días memorables para los aficionados, con una programación diversa que incluye definiciones importantes en el Torneo Clausura, acción vibrante en la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana, además de una amplia cobertura de las principales ligas europeas y un destacado encuentro de la Major League Soccer (MLS).\La actividad futbolística comenzará temprano, brindando a los seguidores la oportunidad de disfrutar de encuentros determinantes desde las primeras horas del día. La programación local arranca con el duelo entre Barracas Central y Sarmiento a las 14:30, seguido por el enfrentamiento entre Unión e Independiente Rivadavia a las 16:45. Más tarde, a las 19:00, Tigre recibirá a Aldosivi en un partido que promete ser disputado. El plato fuerte de la jornada será el choque entre Atlético Tucumán y River Plate a partir de las 21:15, un partido clave para la definición de las posiciones en la parte alta de la tabla de posiciones. Además de los partidos destacados, los aficionados podrán seguir otros encuentros relevantes. La Primera B Metropolitana también ofrecerá una intensa programación, comenzando con el partido entre Atlanta y Tristán Suárez a las 13:10 en TyC Sports. Durante la tarde, se destacan los duelos entre Temperley y Estudiantes a las 17:10 y Gimnasia de Mendoza contra San Telmo a las 17:30, así como una serie de partidos disponibles a través de TyC Sports Play, incluyendo los compromisos de San Miguel, Arsenal de Sarandí y Colegiales.\Para los fanáticos del fútbol europeo, la acción comenzará temprano con el apasionante clásico de Merseyside entre Liverpool y Everton a las 08:30 por ESPN y Star+. Las principales ligas europeas ofrecerán un sinfín de encuentros interesantes, como el Real Madrid vs. Espanyol y el Valencia vs. Athletic Club. La Major League Soccer también tendrá su espacio con el partido entre Inter Miami y DC United a las 20:30, disponible en MLS Season Pass por Apple TV. Con esta amplia variedad de opciones en simultáneo, el sábado promete ser un día inolvidable para los aficionados al fútbol, que podrán disfrutar de la emoción del deporte rey desde diferentes frentes. La programación completa incluye: 21:15: Atlético Tucumán vs. River (TNT Sports), 15:10: Almagro vs. Ferro Carril Oeste (TyC Sports), 15:30: Arsenal de Sarandí vs. Deportivo Maipú (TyC Sports Play), 17:30: Gimnasia de Mendoza vs. San Telmo (TyC Sports Play), 15:30: Argentino Merlo vs. Liniers (TyC Sports Play), 15:30: Sportivo Italiano vs. Deportivo Merlo (TyC Sports Play), 11:00: Brighton vs. Tottenham (Disney+ Premium), 11:00: Burnley vs. Nottingham Forest (Disney+ Premium), 16:00: Fulham vs. Brentford (ESPN y Disney+ Premium), 11:15: Real Madrid vs. Espanyol (DSports y DGO), 16:00: Valencia vs. Athletic Club (DSports y DGO), 13:00: Hellas Verona vs. Juventus (ESPN y Disney+ Premium), 10:30: Augsburg vs. Mainz 05 (Disney+ Premium) y, por supuesto, la Major League Soccer





DiarioOle / 🏆 11. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Fútbol River Plate Atlético Tucumán Ligas Europeas MLS Programación

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Lionel Messi renovará contrato con Inter Miami: seguirá en la MLS y apunta al Mundial 2026El 10 firmará un nuevo contrato multianual con el equipo estadounidense. Seguirá en la MLS al menos hasta 2026 y su futuro se acerca a otra Copa del Mundo con Argentina.

Leer más »

River Plateen: el uno por uno de los pibes de River que estarán en TucumánMarcelo Gallardo decidió cuidar piezas pensando en Palmeiras y se llevó a varios juveniles.

Leer más »

New York City FC vs. Charlotte FC: Duelo de la MLS en el Yankee StadiumEl sábado 20 de septiembre, New York City FC y Charlotte FC se enfrentan en un partido crucial de la MLS. Sigue cada momento en vivo desde el Yankee Stadium.

Leer más »

TV y streaming del sábado: juega River, partidazos en Europa, Messi en la MLS y la Fórmula 1La actividad deportiva en el inicio del fin de semana, disponible a través de las pantallas

Leer más »

Inter Miami vs DC United, por la MLS: día, hora, cómo verlo por TVInter Miami y DC United se miden en un crucial partido por la MLS, con las esperanzas de llegar al primer puesto firmes.

Leer más »

Inter Miami vs. DC United, por la MLS 2025: horario, dónde ver en vivo y formaciones Las Garzas ocupan una posición expectante en la Conferencia Este, aunque adeudan tres partidos que le darían margen para clasificar a la siguiente fase. Aun así, deben seguir sumando para no caer en el play-in.

Leer más »